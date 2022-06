Le Nothing phone (1) aurait un point commun avec le Galaxy S22 Plus

Le Nothing phone (1) possèderait un écran de 6,55 pouces Oled en Full HD+. Il parviendrait en outre à proposer une face avant dénuée de menton.

Pour un téléphone attendu cet été, le phone (1) parvient encore à maintenir une part de mystère importante. On ne peut par exemple pas en dire autant des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, prévus au détour du mois d’août dont de nombreux éléments probables sont déjà connus. Le leaker TechDroider, dont les informations autour du OnePlus 10 Pro s’étaient montrées fiables, nous en apprend heureusement un peu plus en dévoilant une partie des possibles caractéristiques du téléphone.

Sur Twitter, il affirme ainsi que le téléphone milieu de gamme de Nothing possèdera un écran de 6,55 pouces Oled, doté d’une définition 1080 x 2400. Il s’agirait en outre d’une dalle plate et, détail important, la face avant du téléphone n’intègrerait pas de menton, un peu à l’instar d’un Galaxy S22 Plus par exemple, dont il partage presque la diagonale de 6,6 pouces.

Si Nothing parvient à proposer un élément de design habituellement réservé au haut de gamme comme l’absence de menton sur un smartphone milieu de gamme, l’opération pourrait s’avérer payante pour la jeune marque. Il convient cependant d’attendre un peu plus d’informations sur sa dalle et ses capacités réelles avant de se prononcer.

Ce dont on est sûr

Rappelons-le, le phone (1) a été teasé par Nothing le 23 mars dernier. On sait ainsi qu’il comportera une puce Snapdragon (possiblement un Snapdragon 778G), un design transparent au dos ainsi qu’une interface basée sur Android 12 appelée NothingOS.

Quant à sa date de sortie ou son prix, nous restons encore dans le flou, mais son passage récent en certification laisse présager une sortie prochaine. Selon le site allemand Allround-PC, le phone (1) devait être lancé le 21 juillet prochain.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.