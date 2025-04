Nothing Phone (3a) : une nouvelle mise à jour apporte des fonctionnalités très attendues

Les propriétaires du Nothing Phone (3a) et (3a) Pro ont une raison de se réjouir : une mise à jour majeure enrichit leurs appareils. Entre fonctionnalités de confidentialité et améliorations techniques, les utilisateurs ont de quoi se précipiter pour l’installer.

Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro // Source : Nothing

La gamme Nothing Phone (3a) vient d’être enrichie d’une mise à jour logicielle significative, élaborée à partir des retours utilisateurs. Disponible sous le numéro de version Nothing OS V3.1-250417-1222, cette évolution progressive inclut des avancées technologiques et des outils de sécurité renforcés. Les améliorations concernent principalement les capacités photo, la gestion des données sensibles et les performances globales.

Parmi les nouveautés, l’enregistrement vidéo en 4K avec les objectifs téléphoto et périscope retient l’attention. Cette fonctionnalité, longtemps réclamée par les utilisateurs, permet désormais des prises de vue haute définition. Les selfies bénéficient d’une meilleure restitution des détails et des couleurs, tandis que les photographies nocturnes capturées sous éclairage public affichent une netteté accrue. Le mode 50 mégapixels intègre également des filtres inédits.

Nouveautés clés : espace sécurisé et gestion optimisée

L’ajout le plus important reste l’Espace privé (Privacy Space), inspiré d’Android 15. Accessible via un geste de balayage vers la droite dans le tiroir d’applications, cet espace isolé permet de stocker des apps et données sensibles sous un mot de passe distinct. Les utilisateurs peuvent ainsi différencier le code de l’Espace privé et celui du verrouillage d’applications.

La mise à jour introduit aussi un Gestionnaire de hotspot, facilitant le suivi des appareils connectés au partage de connexion. Cette fonctionnalité simplifie la surveillance et le contrôle de l’accès au réseau, évitant les consommations excessives de données. Par ailleurs, le correctif de sécurité d’avril 2025 est inclus, combiné à des optimisations de stabilité et des corrections de bugs.

Bien que non révolutionnaires, ces ajustements contribuent à une expérience utilisateur plus fluide. À noter que l’application Essential Space, disponible sur le Play Store, a parallèlement reçu une mise à jour autonome permettant l’édition de rappels et une meilleure réactivité. Comme souvent, le déploiement de cette mise à jour étant échelonné, certains utilisateurs devront patienter quelques jours avant de la recevoir.