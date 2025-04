Nothing Phone (3a) : cette nouvelle fonction pourrait vite poser problème

les Nothing Phone (3a) ont une fonctionnalité essentielle de sauvegarde de documents… mais dont l’usage pourrait être limité selon des retours d’utilisateurs. Problème : rien ne semblait indiquer la présence d’une limitation.



Sorties le 31 mars 2025, les Phone (3a) et Phone (3a) Pro ont dévoilé de nombreuses fonctionnalités, dont une toute simple, mais sacrément efficace intitulée Essential Space. Cet espace permet aux utilisateurs de retrouver au même endroit photos, notes vocales ou textuelles ou encore screenshot. À l’aide de l’intelligence artificielle, l’Essential Space peut alors organiser ces données et donner plus d’informations à leurs sujets à ses usagers.

Véritable fonctionnalité clé de l’appareil, on apprend aujourd’hui que cette dernière présente une limite d’usage mensuelle, rapporte Android Authority.

Une fonctionnalité essentielle

Les utilisateurs des Phone (3a) et Phone (3a) Pro sont en colère, et ils ont de quoi. Présentée comme une fonctionnalité gratuite, directement intégrée à l’appareil, ce revirement est vécu comme une trahison par certains. « C’est en grande partie l’une des raisons pour lesquelles j’ai opté pour le 3a. Je suis un peu distrait, et cela m’a été très utile pour suivre mes tâches, mes dépenses, les rappels des demandes des clients, etc. Maintenant, je ne peux plus rien faire de tout ça », déclare un utilisateur sur Reddit.

D’autres indiquent même ne plus vouloir se procurer le smartphone sachant cela. « J’étais sur le point d’obtenir le 3a […] Plus maintenant », indique un autre utilisateur.

Pour l’instant, Nothing semble vouloir restreindre la fonctionnalité et n’évoque pas explicitement qu’elle pourrait être payante à l’avenir, malgré de récentes informations découvertes dans le code de la dernière version de l’Essential Space.

