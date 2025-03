Faire payer des fonctions gratuites, le coup de Trafalgar que prépare Nothing

Nothing envisage de rendre payante la solution d’intelligence artificielle de ses smartphones.

Nothing Phone (3a) // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Nous avons apprécié les Phone (3a) et Phone (3a) Pro et particulièrement leur vision de l’intelligence artificielle au service du consommateur final. Pas de multiplicités des fonctions. Non, Nothing préfère s’attarder sur un usage avec un aide-mémoire baptisé Essential Space.

Associé à une touche dédié, cet espace regroupe les notes d’une journée. Un screenshot, une photo, une note vocal ou textuelle, tout se retrouve dans l’Essential Space qui va alors organiser ces informations en proposant des traitements plus poussés, comme trouver le meilleur prix pour une paire de chaussures que vous auriez pris en photo, par exemple.

Un service pratique et efficace qui pourrait bien rencontrer une tournant d’exploitation prochainement. Android Authority a fait une surprenante découverte dans le code de la dernière version de l’application Essential Space, laquelle suggère une potentielle monétisation de cette fonction.

Essential Space

« Aucune décision n’a encore été prise quant au prix potentiel »

On peut y lire « essai gratuit » ou encore « crédit IA ». Un tarif est même affiché : 120 dollars ! Une somme conséquente qui, si elle devait être facturée, le serait plus vraisemblablement à l’année.

Nothing a réagi à cette trouvaille de nos confrères américains, son porte-parole indiquant que « aucune décision n’a encore été prise quant au prix potentiel et nous continuons à nous concentrer sur l’amélioration du produit ».

On a donc bien la confirmation d’une potentielle monétisation de ce système. Cependant, en tant qu’utilisateur, il faudra apporter encore des améliorations et ajouts à cet ensemble pour qu’il soit à la hauteur de ces 120 dollars. À voir aussi si les consommateurs seront prêts à payer pour un service originellement inclus sans limites à l’achat des Phone (3a).

Actuellement, aucun acteur du marché de la téléphonie n’a osé rendre ses fonctions IA payantes. Au pire, certains proposent des crédits pour certaines, comme Oppo avec son AI Studio.