Copilot et ChatGPT : les fonctions autrefois payantes deviennent gratuites, testez la conversation vocale

Vous utilisez Microsoft Copilot ou ChatGPT ? Bonne nouvelle : leurs modes vocaux et leurs outils avancés deviennent gratuits pour tous.

Microsoft a décidé de rendre Copilot plus généreux. Depuis octobre 2024, sa fonction Voice permet de papoter avec l’IA en langage naturel. Et avec Think Deeper, basé sur le modèle o1 d’OpenAI, vous pouvez lui poser des questions compliquées. Avant, ces options étaient limitées ou payantes. Aujourd’hui, elles sont gratuites et illimitées… enfin, presque, on y reviendra.

De son côté, OpenAI suit le mouvement avec ChatGPT. Son mode Voice Advanced, lancé en France en octobre 2024, est désormais accessible sans abonnement.

Cette IA ne se contente pas de parler : elle rit, fait semblant de respirer, et peut même prendre un ton énervé si vous la taquinez. Elle tourne sur GPT-4o mini, une version allégée mais rapide du modèle principal. Résultat ? Une conversation réaliste. Bref, les géants de la tech veulent clairement séduire un max d’utilisateurs.

Une guerre des IA qui profite à tout le monde

Pourquoi ce cadeau soudain ? Parce que la concurrence fait rage. Entre Copilot, ChatGPT, Grok, Le Chat, Gemini de Google, et même DeepSeek, l’entreprise chinoise qui propose presque tout gratuitement, les entreprises se battent pour capter votre attention. C’est une surenchère, et c’est vous qui en profitez.

Mais attention, il y a des limitations. Chez Copilot, par exemple, si trop de monde utilise Voice ou Think Deeper en même temps, vous risquez de tomber sur un message. Les abonnés à Copilot Pro (20 €/mois) ou aux versions entreprises (30 €/utilisateur/mois), eux, passent devant tout le monde et testent les nouveautés en avant-première. Pareil chez ChatGPT : le mode vocal gratuit coupe au bout de 2 minutes si vous n’êtes pas connecté, il y a aussi la version Plus avec beaucoup moins de limites