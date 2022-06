Le Nothing phone (1) passe en certification : le lancement ne va plus tarder

Le Nothing phone (1) semble bel et bien prévu pour débarquer cet été, comme le confirme sa certification auprès des autorités de Singapour. On y apprend sa compatibilité 5G et NFC.

Le phone (1), premier téléphone de Nothing, sera lancé cet été. Et c’est à peu près tout ce qu’on sait de lui, en dehors de la présence d’une puce Snapdragon sous son capot, d’un design mettant en valeur la transparence tous deux confirmés par la marque et de quelques fuites de caractéristiques techniques. Ajoutons également trois années de mises à jour majeures.

On apprend aujourd’hui que le téléphone vient de passer le processus de certification auprès des autorités de Singapour, l’IMDA. Le leaker Mukul Sharma a partagé une capture d’écran qui en atteste :

La première information d’importance qu’on peut en tirer, comme pour toute certification, c’est que la sortie du phone (1) prévue cet été est toujours sur les rails. Le leaker précise d’ailleurs que le téléphone est en phase de test dans divers pays asiatiques. Il cite l’Indonésie, l’Inde et la Malaisie.

Quelques détails

Parmi les autres détails que nous amène cette certification, on découvre le nom de modèle, A063, ainsi que les capacités en connectivité du téléphone. Le phone (1) devrait donc posséder un modem 5G et d’une puce NFC. Nous ne vous ferons pas l’affront de faire mine de vous apprendre qu’il sera compatible avec le Bluetooth et le WiFi.

Il y a quelques semaines, le site allemand Allround-PC.com évoquait quelques détails supplémentaires. Il misait sur un Snapdragon 7 Gen 1 en guise de SoC, une sortie au détour du 21 juillet 2022 ainsi qu’un prix autour des 500 euros.

