Le Nothing Phone(1) sera aussi difficile à avoir que les premiers OnePlus

Dans une vidéo, Nothing confirme que les premiers exemplaires du Phone (1) ne seront disponibles que sur invitation. De quoi récompenser les fans de la marque et faciliter la logistique.

On ne parle que de lui en ce moment. Le Nothing Phone(1) est au cœur de l’actualité en ce moment alors que la marque a débuté son teasing de prélancement. Chaque jour, c’est une nouvelle information qui est distillée sur le web et la dernière vidéo de la nouvelle entreprise de Carl Pei nous en apprend un peu plus sur le lancement et surtout les premières ventes du téléphone.

Le Nothing Phone(1) sur invitation

« Ce qui est important, c’est que la communauté l’ait en premier. Cela ne veut pas dire qu’ils doivent être les seuls, mais ils doivent l’avoir en premier », explique Basile David, product marketing chez Nothing. Et pour permettre à sa communauté d’obtenir la primeur sur le Nothing Phone(1), la marque compte passer par un système d’invitations.

Comprenez par là que seuls quelques élus auront la chance de pouvoir acheter le téléphone au dos brillant lors de son lancement. C’est déjà la stratégie appliquée par Carl Pei lors des premiers lancements de smartphones OnePlus à l’époque, ce qui avait provoqué alors autant d’engouement que de frustration.

Le cofondateur des deux marques s’explique : « Lorsque vous fabriquez un produit très compliqué comme un smartphone, il faut un certain temps pour monter en puissance. Nous pouvons soit attendre jusqu’à ce que nous ayons accumulé beaucoup de téléphones et commencer les ventes à ce moment-là, soit commencer à vendre dès que possible. Nous avons choisi cette dernière solution. »

Tous les détails de ce système d’invitation n’ont pas encore été révélés, mais Nothing veut garantir à tous ses fans de la première heure d’en obtenir une avant d’ouvrir les ventes au plus grand nombre lorsque les stocks seront suffisants.

Ne pas faire une Samsung

Cette méthode possède plusieurs avantages pour l’entreprise. Elle permet notamment de vendre ses produits en flux tendu, et donc d’éviter les coûts logistiques liés au stockage des produits et aux invendus. Si la critique n’est pas au rendez-vous, Nothing pourra ainsi limiter la production et s’éviter des frais inutiles.

On peut mettre cela en parallèle avec ce qui arrive apparemment à Samsung en ce moment. La rumeur indique que le géant coréen aurait 50 millions de téléphones sur les bras, la faute à des ventes bien plus faibles qu’espéré.

