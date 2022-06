Nothing phone (1) : les prix en euros dévoilés… et c’est cher

Amazon a listé, certainement par erreur, le Nothing phone (1), révélant ainsi son prix en euros. Un prix plutôt élevé vis-à-vis de sa fiche technique attendue.

Le smartphone le plus attendu du moment n’est pas un téléphone ultra premium. Le premier téléphone de la marque Nothing va s’inscrire dans le milieu de gamme, mais son design transparent si particulier, son ingénieux système de LED au dos et la hype autour de son créateur (Carl Pei, fondateur de OnePlus) attirent indubitablement le regard. Et ce d’autant plus que les ear (1) sont des écouteurs au rapport qualité-prix imbattable.

Les prix du Nothing phone (1) en euros

Ces derniers jours, les rumeurs et teasing autour du phone (1) se multiplient et des prix ont ainsi fuité : entre 397 et 456 dollars selon la configuration. Il s’agit néanmoins de conversions faites depuis des roupies indiennes, pays où les produits de la marque sont moins chers qu’en Europe (en raison notamment d’une économie logistique).

Les dernières informations ont cependant de quoi faire déchanter ! Amazon a listé le téléphone en avance, révélant ainsi un prix français : 469,99 euros pour la configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La date de sortie — le 26 octobre 2022 — semble néanmoins très lointaine, ce qui pousse à prendre quelques pincettes quant à la véracité de l’information (pourtant crédible).

D’autres ont pu trouver sur Amazon Allemagne le prix des autres déclinaisons du phone (1). Il serait donc proposé à 499,99 euros en version 8+256 Go et 549,99 euros en 12+256 Go.

Des tarifs élevés

Ces prix, qui colleraient avec ceux révélés en Inde, inscrivent le Nothing phone (1) dans le milieu de gamme. Au vu de sa fiche technique actuellement connue, ils paraissent toutefois particulièrement élevés.

Nothing a déjà confirmé que le smartphone est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G+ et les rumeurs évoquent un écran Oled de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des capteurs photo de 50 et 16 Mpx. Une telle fiche technique se trouve généralement sur le marché entre 300 et 400 euros. Nothing aurait donc décidé de viser plus haut.

Toujours est-il que le Nothing phone (1) n’est pas un smartphone comme les autres et son design ainsi que ses LED lui apportent un argument supplémentaire. Par ailleurs, on ne connaît pas encore tous les détails de ce téléphone et il se pourrait bien qu’il réserve encore quelques surprises. Et puis bon… il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde dans tous les cas.

