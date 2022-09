ear (Stick) : Nothing montre pour la première fois ses nouveaux écouteurs sans fil

En partenariat avec un designer, Nothing a révélé le système d'ouverture du boîtier des Nothing ear (Stick) ainsi que leur design.

La campagne de prélancement des nouveaux écouteurs de Nothing semble bel et bien engagée du côté du constructeur britannique. Quelques jours après avoir dévoilé le design du boîtier de ses Nothing ear (Stick) en partenariat avec le designer Chet Lo, la firme de Carl Pei s’est associée à un autre designer dans le domaine de la mode, Errolson Hugh, pour dévoiler le design des écouteurs en eux-mêmes.

Errolson Hugh a en effet partagé, le 28 septembre sur Instagram, une vidéo permettant de découvrir non seulement le boîtier en lui-même, mais également son système d’ouverture ainsi que l’apparence des écouteurs sans fil.

La vidéo permet ainsi de visualiser le système d’ouverture du boîtier en forme de tube qui semble s’ouvrir grâce à un système de rotation sur pivot. En le faisant tourner, les utilisateurs pourront ainsi accéder directement aux écouteurs grâce à l’ouverture intégrée au boîtier. Un système original et qui change de l’ouverture de couvercle utilisée par la plupart des constructeurs.

Par ailleurs, c’est la première fois que Nothing dévoile officiellement le design des écouteurs en eux-mêmes. Rappelons néanmoins que, fin juin, le leaker SnoopyTech avait déjà partagé certains éléments de la page Amazon des Nothing ear (Stick). De quoi gâcher un peu la surprise avant l’heure en présentant leur aspect visuel, mais pareillement certaines caractéristiques et leur prix de lancement.

Des écouteurs au format ouvert, sans embouts intra-auriculaires

Concrètement, les Nothing ear (Stick) devraient compléter la gamme d’écouteurs sans fil de Nothing, aux côtés des Nothing ear (1). Contrairement aux premiers écouteurs de la marque, il ne devrait pas s’agir d’écouteurs intra-auriculaires, mais d’écouteurs ouverts, sans embouts en silicone. Les écouteurs ne devraient pas non plus proposer de réduction de bruit active.

Cette semaine, les écouteurs ont été certifiés par la FCC aux États-Unis. De quoi découvrir qu’ils profiteront d’une batterie légèrement supérieure à celle des Nothing ear (1) avec des accumulateurs de 36 mAh dans les écouteurs, mais de 350 mAh dans le boîtier — contre 31 et 570 mAh pour les Nothing ear (1).

On ne sait pas encore quand les Nothing ear (Stick) seront officiellement lancés. Initialement, le lancement semblait prévu pour le 19 septembre, mais il semble avoir été repoussé. Néanmoins, compte tenu de l’accélération de la communication de Nothing et de la certification par la FCC, l’officialisation parait imminente.

