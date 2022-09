Ear (Stick) : on en sait plus sur les prochains écouteurs de Nothing

La FCC a certifié les prochains écouteurs de Nothing. De quoi présager d'un lancement imminent et découvrir certaines de leurs caractéristiques.

Depuis quelques jours, Nothing a commencé la communication autour de son prochain produit. Il ne s’agira pas d’un nouveau smartphone Nothing phone (2), du moins pas encore, mais bel et bien d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil venant compléter la gamme aux côtés des ear (1) : les Nothing ear (Stick).

La semaine dernière, le constructeur britannique profitait de la fashion week de Londres pour dévoiler le boîtier de ses futurs écouteurs. On pouvait alors découvrir un étui tubulaire dans lequel les écouteurs viendraient se ranger. Désormais, c’est au tour de la FCC, la commission fédérale des communications aux États-Unis, de dévoiler quelques caractéristiques et visuels des écouteurs sans fil du fabricant.

Comme le rapporte le site GSM Arena, la FCC a en effet certifié les écouteurs de Nothing et a référencé certaines de leurs caractéristiques sur son site Internet.

Une batterie de 36 mAh dans chaque écouteur

On peut ainsi découvrir que les Nothing ear (Stick) profiteront d’une connexion en Bluetooth 5.2 et qu’ils seront fournis avec un câble USB-C vers USB-C pour la recharge, d’une longueur de 31 cm. Les écouteurs embarqueront par ailleurs une batterie de 36 mAh chacun, tandis que le boîtier profitera d’un accumulateur de 350 mAh. À titre de comparaison, les Nothing ear (1) embarquent quant à eux une batterie de 31 mAh dans chaque écouteur et de 570 mAh dans le boîtier.

Par ailleurs, le site de la FCC a également mis en ligne une photo permettant de découvrir la taille des écouteurs en les démontant. De quoi permettre de découvrir non seulement les antennes intégrées aux écouteurs, mais aussi leur châssis en partie transparent, signature de Nothing oblige.

Si la marque londonienne n’a pas encore présenté officiellement ses écouteurs, on a déjà pu découvrir leur design à la fin du mois de juin. Le leaker SnoopyTech avait alors mis la main sur la page Amazon des écouteurs. De quoi permettre non seulement de découvrir leur format sans embouts intra-auriculaires, leurs fonctions avec l’absence de réduction de bruit active, mais une certification d’étanchéité IP54, et leur prix attendu de 100 euros.

On devrait en savoir plus sur les Nothing ear (Stick) dans les prochains mois à l’occasion de la présentation officielle du constructeur. La certification par les régulateurs étant l’une des dernières étapes avant la mise en vente d’un produit, les écouteurs ne devraient donc plus tarder à être lancés.

