Prime Day : casques, écouteurs, enceintes… voici les meilleures offres

Pendant le Prime Day, il y a beaucoup d'offres du côté du matériel audio. Donc, que vous recherchiez un nouveau casque, des écouteurs sans fil, une enceinte ou encore une barre de son, c'est clairement le bon moment de craquer grâce à toutes ces promotions.

Les meilleures offres audio du Prime Day d’Amazon

Realme Buds Air 3

Sortis en mars dernier, les Realme Buds Air 3 avaient surpris par leur rapport qualité/prix et notamment sur la réduction de bruit active. Lancés à 79,99 euros, ils ont jeté un pavé dans la marre des concurrents plus chers. Grâce au Prime Day 2022, leur prix est en baisse puisqu’ils passent sous les 45 euros durant l’opération d’Amazon.

Les Realme Buds Air 3, c’est quoi ?

Une bonne réduction de bruit abordable

Du Bluetooth multipoint

Un rapport qualité/prix très intéressant

D’habitude, on trouve les Realme Buds Air 3 au prix de 60,99 euros sur Amazon, mais durant le Prime Day du site de e-commerce, ils profitent d’une réduction et passent à 44,99 euros.

Huawei FreeBuds 4i

Sortis l’année dernière, les Huawei FreeBuds 4i proposaient déjà une formule convaincante à une centaine d’euros, notamment du côté de l’autonomie, mais aussi au niveau de la qualité audio ainsi que de l’efficacité de la réduction de bruit. Actuellement, leur prix est en baisse de 40 euros durant le Prime Day d’Amazon.

Les Huawei FreeBuds 4i, c’est quoi ?

Du Bluetooth 5.2

Jusqu’à 22 heures d’écoute

4 heures d’écoute en 10 minutes de charge

De la réduction de bruit active

Lancé à 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 4i sont généralement trouvables à 69,90 euros, mais urant le Prime Day 2022 organisé par Amazon, leur prix baisse et passe à seulement 49,99 euros sur Amazon.

Si vous voulez profiter d’une expérience plus premium, les Huawei FreeBuds Pro passent quant à de 119,99 euros à seulement 89,99 euros pendant le Prime Day 2022.

Nothing Ear (1)

La concurrence féroce dans le milieu des écouteurs sans fil se fait aujourd’hui essentiellement du côté de l’entrée et du milieu de Gamme. Il faut dire que les fameux Ear (1) de Nothing ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière de par leurs caractéristiques couplées à un prix très bas. Pendant le Prime Day, on les retrouve à un prix encore jamais vu avec pas moins de 40 euros de réduction sur leur prix de base.

Pourquoi les Nothing Ear (1) sont excellents ?

Pour leur design original et la très bonne ergonomie

La réduction de bruit active efficace et le son équilibré

La compatibilité avec la charge sans fil

En vente au prix de 99,99 euros puis remisé au prix de 79,99 sur Amazon, les écouteurs sans-fil Nothing Ear (1) sont désormais proposés 59,99 euros pendant le Prime Day. C’est le prix le plus bas jamais constaté sur le site.

JBL Flip 5

Même si l’excellente JBL Flip 6 est venue marquer une rupture nette avec sa prédécesseure, la Flip 5, cette dernière reste encore aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée partout avec eux, y compris en vacances. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être étanche, ce qui en fait le parfait compagnon des vadrouilles en bord de mer. Son autre atout ? Son prix, qui baisse de 50 euros à l’occasion du Prime Day.

Les points forts de la JBL Flip 5

Une qualité sonore correcte

Une enceinte étanche jusqu’à 1 mètre de profondeur

Une bonne autonomie

D’abord proposée à 139,99 euros, mais plus généralement vendu à 99,99 euros, l’enceinte nomade JBL Flip 5 est désormais affichée au prix de 79,99 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Sony WF-1000XM3

Les WF-1000XM3 ne sont plus les derniers modèles en date de Sony. Ils se sont récemment fait remplacer par les XM4, mais ces derniers sont encore un poil chers et pas souvent en promotion. Donc, si vous voulez de bons écouteurs sans fil sans dépenser plus de 100 euros, c’est aujourd’hui vers les toujours excellents XM3 qu’il faut se diriger aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-1000XM3

La qualité sonore signée Sony

La bonne autonomie au quotidien

La réduction de bruit active est excellente

Au lieu de 249 euros à leur lancement, les Sony WF-1000XM3 sont désormais habituellement vendus à 149 euros, mais aujourd’hui on peut les trouver à seulement 94 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Bose Solo 5

Envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour une meilleure immersion dans vos films et jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont une bonne alternative pour éviter d’investir dans une installation lourde et coûteuse. L’une des références en la matière, la Bose Solo 5 est en ce moment remisée pour le Prime Day avec une belle réduction de 113 euros sur son prix habituel.

Les caractéristiques de la Bose Solo 5

Compacte et facile d’installation

Des basses puissantes et profondes

Décode le Dolby Digital

Au lieu d’un prix barré de 279,95 euros, la barre de son Bose Solo 5 est désormais disponible à 166,99 euros sur Amazon pour le Prime Day.

Retrouvez la Bose Solo 5 à 166,99 € sur Amazon

Beats Studio3 Wireless

Malgré une perte relative de notoriété ces dernières années, Beats reste un pionnier dans le domaine des casques audio grand public et la qualité de ses produits n’est plus à démontrer. La marque périphérique d’Apple profite elle aussi du Prime Day pour faire baisser le prix de son Studio3 Wireless avec pas moins de 180 euros de réduction.

Pourquoi ce casque est une bonne alternative aux autres références ?

Le design Beats

Une grosse autonomie de 40 h

Le son puissant et clair

L’apport de la puce W1 d’Apple pour une meilleure connexion avec les pareils de la marque.

Au lieu de 349 euros, le Beats Studio3 Wireless est désormais vendu aux alentours de 270, mais pendant le Prime Day il est possible d’obtenir ce casque sans fil en promotion à seulement 169 euros sur Amazon, et ce dans plusieurs coloris.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.