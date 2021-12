La Fnac baisse fortement le prix du Lenovo IdeaPad 5 équipé d’un AMD Ryzen 5

Si vous recherchez un ordinateur portable performant et abordable, vous êtes au bon endroit ! En ce moment, le Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et SSD 256 Go) est proposé au prix très avantageux de 499,99 euros contre 779,99 euros habituellement.

Les laptops équipés de puce AMD se démocratisent de plus en plus et les constructeurs font tout pour les intégrer à leurs modèles déjà existants. Un choix qui permet, de proposer un PC portable à prix contenu, avec des performances tout aussi excellentes, que sous Intel. C’est le cas du Lenovo IdeaPad 5 (14ALC05) qui intègre un processeur AMD Ryzen 5 5500U, dont le rapport performances-prix devient meilleur grâce à cette réduction de presque 300 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad 5 14ALC05

Son design sobre et compact avec un écran de 14 pouces FHD

La puissance de la puce AMD Ryzen 5 5500U

Un SSD de 256 Go de RAM + 8 Go

Une connectique fournie ainsi qu’une bonne autonomie

Généralement au prix de 779,99 euros, le PC portable IdeaPad 5 14ALC05 de Lenovo est remisé à 36 % pour être affiché à 499,99 euros seulement sur le site de la Fnac, soit 280 euros de remise immédiate.

Un laptop idéal pour les utilisateurs nomades

La série IdeaPad de Lenovo est conçue pour toutes les situations et se positionne comme une solution milieu de gamme. Le Lenovo IdeaPad 5 est conçu pour être fin, léger et compact. Il ne fait pas plus de 22 millimètres d’épaisseur pour environ 1,4 kilogramme seulement, le tout avec une dalle LCD Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces qui propose de fines bordures autour de l’écran. Ce PC portable offre une bonne densité d’affichage, un bon confort visuel, mais assure également un son plus riche grâce à la présence de haut-parleurs Dolby Audio.

Pour tenir lors de vos trajets, l’autonomie de ce modèle est assurée par une batterie de 52 Wh. D’après le constructeur l’ultrabook tiendrait jusqu’à 12 heures en usage classique. Cela fait donc de lui le compagnon idéal lors de vos réunions, ou vos cours en amphithéâtre. D’autant plus qu’avec la technologie Quick Charge 2.0, il suffit de 15 minutes pour obtenir charge d’une durée de 3 heures — idéal si vous souhaitez récupérer de la batterie rapidement.

De bonnes performances pour travailler

Même si ce n’est pas un foudre de guerre, la fiche technique de ce laptop est tout de même largement séduisante pour un usage bureautique de qualité. Il bénéficie d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 2,1 GHz (4 GHz en mode Boost) associé à 8 Go de mémoire vive. C’est un combo performant pour des tâches classiques comme la navigation en multitâche, et le multimédia grâce à sa puce graphique Radeon Vega 7. Mais si les prestations permettent de jouer dans de meilleures conditions qu’avec une solution Intel il ne faut pas non plus lui en demander de trop, surtout sur les jeux récents. Le stockage embarqué lui renforce la fluidité et réactivité puisqu’il s’agit d’un SSD de type NVMe de 256 Go.

Enfin, l’IdeaPad propose une connectique assez complète qui permettra de connecter tous vos périphériques (souris, casque, support de stockage…). On retrouve donc, un port HDMI 1.4, deux ports USB 3.1, un port USB 3.2 type C, un lecteur de carte SD et un port mini-jack. La connectivité sans fil n’est pas en reste, car on peut compter sur la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

Pour les petits budgets

Afin de comparer le laptop de Lenovo avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2021.

