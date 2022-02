La lumière à détection automatique de Xiaomi est à prix mini aujourd’hui

Xiaomi propose de nombreux produits en tout genre à pas cher et celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est la Mi Motion-Activited Night Light 2. Il s'agit d'une lumière qui s'allume automatiquement quand elle détecte une personne dans la pièce, pour seulement 9,99 euros au lieu de 14,99 euros habituellement.

La Mi Motion-Activated Night Light 2 fait partie de ces produits estampillés Xiaomi qui sont pratiques à utiliser au quotidien. Cette lumière à détection automatique va vous servir à éclairer les zones qui restent dans l’ombre dans votre maison/appartement, comme un placard, pour vraiment pas cher aujourd’hui puisqu’elle est disponible en promotion sur le site officiel de la marque.

La Mi Motion-Activated Night Light 2, c’est quoi ?

Une lumière qui s’allume automatique avec votre présence

La conception magnétique pour orienter l’objet

L’autonomie allant jusqu’à 365 jours

Les deux modes d’intensité

Au lieu de 14,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur le Mi Store. On la trouve également pour 1 euro de moins sur Aliexpress.

Une lumière à (dé)placer où vous voulez

La Mi Motion-Activated Night Light 2 est une lumière d’appoint qui trouvera facilement sa place dans les escaliers, dans un placard, dans une salle de bain ou même dans une chambre pour servir de veilleuse. Elle détecte automatiquement la présence humaine grâce à son capteur de lumière et sa détection infrarouge, dans une zone large de 120 degrés par rapport à sa position. Il y a deux modes d’intensité pour la lumière : un mode bas pour offrir un éclairage doux et chaleureux et un mode haut pour illuminer plus efficacement les espaces sombres de votre habitation.

Xiaomi a bien fait les choses dans la conception de ce petit objet, puisque cette lampe semi-sphérique s’attache facilement à une base magnétique. Une fois cette dernière coller au mur, vous pourrez alors orienter la lumière comme bon vous semble, et même la décrocher de sa base pour l’utiliser dans une autre pièce, ou à l’extérieur par exemple.

Un éclairage jusqu’à Noël prochain

La lampe de Xiaomi ne fonctionne pas en se branchant à une prise murale, mais avec simplement 3 piles AA (non incluses). C’est pratique pour ne pas avoir de fils qui traînent et cela offre surtout une autonomie de 365 jours environ, selon la marque, à raison de 15 activations par jour pendant 15 secondes en mode faible luminosité. Comprenez donc que ce chiffre sera évidemment amoindri si vous utilisez constamment la Mi Motion-Activated Night Light 2 en mode haute luminosité.

Notez enfin qu’elle produit une lumière jaune chaude et douce de 2 800 K, sans scintillement visible ni lumière bleue nocive pour les yeux.

Et pourquoi pas des ampoules connectées ?

La Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 est sans fil et automatique dans son déclenchement, mais elle n’est pas connectée à un assistant virtuel. Si vous préférez opter pour des ampoules connectées, nous vous invitons donc dès maintenant à consulter notre guide dédié.

