Lenovo Gaming 3 15ACH6 : un PC à petit prix pour jouer sans se ruiner

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est un PC portable qui devient aujourd'hui très abordable sur Cdiscount. En effet, son prix passe de 999 euros à seulement 699 euros alors qu'il propose une configuration plutôt solide : Ryzen 5 5600H, GTX 1650 et 8 Go de RAM. Ce laptop intègre même Windows 11.

Ce PC portable gaming de Lenovo n’est pas le plus puissant de la marque ni même du marché, mais il conviendra parfaitement à celles et ceux qui recherchent un laptop doté d’une configuration solide pour faire tourner la plupart des jeux triple A dans de bonnes conditions graphiques et sans dépenser trop cher grâce à cette réduction de 300 euros.

Qu’attendre du Lenovo Gaming 3 15ACH6 ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 5600H + GTX 1650

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu de 999 euros habituellement, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 699 euros sur le site officiel de la marque. On le trouve au même prix sur Cdiscount.

Une configuration solide pour le prix

Si la gamme Legion est le fer de lance pour Lenovo dans le monde du jeu vidéo sur PC, la gamme IdeaPad Gaming a quelques atouts à faire valoir, notamment le prix, qui est bien plus accessible au grand public pour jouer via Steam, Epic Games et consorts. À l’intérieur du laptop, on retrouve tout de même un combo efficace grâce à un doux mélange entre AMD et Nvidia avec un processeur Ryzen 5 5600H (cadencé à 3,3 GHz, jusqu’à 4,20 GHz en Max Boost) et une carte graphique GeForce GTX 1650 (4 Go dédiés), où le tout est accompagné par 8 Go de RAM en DDR4 (3 200 MHz) pour assurer une bonne fluidité. Cette configuration ne vous permettra évidemment pas de lire des jeux en qualité Ultra avec le meilleur framerate possible, mais elle pourra aisément les faire tourner dans des conditions graphiques acceptables et agréables.

Pour apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système et réduire le temps de chargement, le PC portable de Lenovo intègre un SSD NVMe (format M.2) d’une capacité de 512 Go. En plus, ce modèle dispose d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs. Notez d’ailleurs qu’une batterie de 45 Wh offre une autonomie d’environ 7 heures en usage classique.

Une conception digne du gaming

Si la fiche technique est déjà convaincante pour le prix, ce n’est pas le seul avantage de choisir le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Le design est robuste avec une connectique plutôt complète (1 port USB Type-C, 2 ports USB 3.2, 1 port HDMI et 1 port jack 3,5 mm), sans oublier la connectivité Bluetooth et Wi-Fi 5. La marque a surtout pensé aux gamers chevronnés avec un clavier gaming proposant une course de touche de 1,5 mm pour un meilleur contrôle ainsi qu’un rétroéclairage pour une meilleure visibilité, quelle que soit la situation.

On retrouve même un son satisfaisant grâce aux deux haut-parleurs intégrés compatibles avec la technologie Dolby Audio pour une immersion encore plus grande en jeu. Seul l’écran ne correspond pas vraiment au standard de 2021 avec une dalle 15,6 pouces Full HD à seulement 60 Hz, mais difficile de lui reprocher pour le prix. De plus, étant un modèle assez récent, le Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15ACH6 tourne sous Windows 11, le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Il y avait effectivement quelques bugs avec les configurations AMD dernièrement, mais la marque assure que l’OS est parfaitement compatible avec sa machine et que vous ne rencontrerez aucun ralentissement des performances par rapport à Windows 10.

Pas de restriction de budget ?

