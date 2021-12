La valeur de la microSD SanDisk Ultra 64 Go est inférieure à 10 € sur Amazon

La carte microSD SanDisk Ultra avec 64 Go de stockage, et accompagnée d'un adaptateur SD, est en ce moment disponible à moitié prix sur Amazon. Grâce à une remise immédiate de 47 %, elle passe ainsi de 18,99 euros à seulement 9,99 euros.

Les microSD du constructeur SanDisk font partie des meilleures références et la gamme Ultra ne déroge pas à la règle. Certes, elles ne sont pas aussi performantes que les modèles « Extreme » ou « Extreme Pro », mais elles sont une porte d’entrée plus qu’abordable pour augmenter tout en sécurité la mémoire interne de votre smartphone, tablette, ou Nintendo Switch.

Que retenir de la microSD SanDisk Ultra ?

Idéale pour les applications/jeux

De même pour filmer en Full HD

Le tout avec une garantie de 10 ans

Au lieu de 18,99 euros, la microSD SanDisk Ultra d’une capacité de 64 Go est aujourd’hui disponible à seulement 9,99 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 46 %.

Une microSD suffisamment performante

La microSD SanDisk Ultra 64 Go possède une vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s en lecture et en écriture. Elle est certifiée A1 pour garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Cela veut tout simplement dire que les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ainsi que les jeux dématérialisés installés votre Nintendo Switch par exemple, conserveront des performances suffisantes lors de l’exécution.

Sa classe 10 / UHS 1 offre également la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en Full HD depuis un smartphone ou un appareil photo. Pour de la 4K en revanche, on préfère recommander de l’UHS 3. Notez d’ailleurs que la carte microSD est livrée avec un adaptateur SD afin de faciliter le transfert de fichiers vers un ordinateur, ou pour tout simplement l’insérer dans un appareil photo, ou une caméra.

Conçue pour résister à toutes les situations

Il est également important de préciser que la microSD de la gamme SanDisk Ultra est conçue pour fonctionner même après avoir enduré des situations difficiles. Elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

Afin de découvrir quel modèle et quelle capacité correspond réellement à vos besoins, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2021.

