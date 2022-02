Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro baisse son prix avant l’arrivée du Redmi Note 11 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro n'est pas souvent proposé à prix réduit chez les différents e-commerçants, mais il fait aujourd'hui une exception sur la boutique en ligne de RED by SFR. En effet, le modèle avec 128 Go de stockage passe de 329 euros à 299 euros.

On attend toujours l’arrivée de son successeur en France, mais le Xiaomi Redmi Note 10 Pro reste et restera le meilleur rapport qualité-prix de l’année 2021. Ce smartphone en tout point excellent pour son prix a reçu la note de 9/10 dans nos colonnes et il faut dire qu’il le mérite. Il n’est pas souvent en promotion et pourtant aujourd’hui il s’affiche à un meilleur prix que d’habitude grâce à une réduction de 30 euros sur la version 128 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, c’est quoi ?

Un smartphone presque haut de gamme, mais abordable

Avec un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 732G

Et la charge rapide de 33 W

Au lieu de 329 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros chez RED by SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone bon dans tous les domaines

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro ressemble à son prédécesseur, le 9 Pro. On retrouve le même poinçon central en haut de l’écran, toujours dans un format de 6,67 pouces. Pourtant, il est bien différent, à commencer par la dalle qui n’est plus LCD bloqué avec un taux de rafraichissement à 60 Hz, mais AMOLED à 120 Hz. Le gap est immense, car c’est normalement l’un des arguments de la plupart des smartphones premium en 2021. Il n’est en revanche pas aussi puissant qu’un smartphone haut de gamme en intégrant le Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM, mais les performances sont déjà très satisfaisantes pour le prix, avec notamment la possibilité de faire tourner tous les jeux 3D du Play Store dans de bonnes conditions graphiques et sans ralentissements.

Ce n’est pas tout, puisqu’il offre également une autonomie plus que confortable grâce à sa grosse batterie de 5 020 mAh. Comptez facilement deux jours d’utilisation si vous n’êtes pas H24 sur votre smartphone. De plus, un chargeur de 33 W est inclus dans la boîte pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin : le téléphone passe de 10 à 66 % de batterie en 30 minutes et il faut un tout petit plus d’une demi-heure supplémentaire pour aller jusqu’aux 100 %.

Même en photo il est au top !

Pour continuer sur les bonnes notes du Redmi Note 10 Pro, il faut savoir que le module photo accueille un énorme capteur de 108 mégapixels. Encore un argument emprunté des smartphones deux à trois fois plus chers, comme le Galaxy S21 Ultra par exemple. La qualité n’est pas comparable avec celle de Samsung, certes, mais ce que propose Xiaomi est très convaincant pour le prix. De plus, la polyvalence est à l’honneur avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. Bref, il prend de belles photos quoi !

La concurrence du Redmi Note 10 Pro

Afin de découvrir contre qui se bat l’excellent téléphone de Xiaomi sur cette tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.