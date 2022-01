Cdiscount fracasse le prix de la tablette Realme Pad juste avant les soldes

Realme a sorti sa première tablette : la Realme Pad. Une entrée sur le marché des tablettes qui est plutôt réussie notamment grâce à son rapport qualité-prix excellent. Avec un look élégant et des performances suffisantes pour toute la famille, cette tablette entrée de gamme devient plus abordable grâce à un code promo. Elle tombe à 164,99 euros seulement !

Plus connu pour ses smartphones équilibrés, Realme vient d’introduire il y a de cela 2 mois sa toute première tablette sur le marché : la Realme Pad. Ce nouveau produit a bien sûr comme ambition de bousculer le géant Xiaomi, en proposant une tablette abordable tout en proposant une fiche technique solide. Cette tablette entrée de gamme a dans le viseur la Mi Pad 5 de Xiaomi, et aujourd’hui elle a un sérieux avantage c’est bien son prix, qui devient encore plus alléchant grâce à ce code promo.

Quels sont les atouts de la Realme Pad ?

Elle offre un look élégant et semblable à l’iPad d’Apple

Avec des performances solides grâce à la puce Mediatek Helio G80

Elle embarque quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Sans oublier une grosse batterie de 7 100 mAh

Disponible depuis peu sur le marché européen, la Realme Pad est à 239,90 euros, mais sur Cdiscount il est possible aujourd’hui de se la procurer moins chère. En effet, suite à une remise immédiate de 60 euros, la tablette s’affiche à 179,99 euros, puis en utilisant le code promo « 15EUROS » elle tombe à 164,99 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Realme Pad. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un look tout en finesse

Realme s’aventure pour la première fois sur le secteur des tablettes, qui est largement dominé par Apple. Et cela, le constructeur chinois l’a bien compris, et vient même à comparer sa Realme Pad avec le produit de la firme de Cupertino. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que la tablette Realme est encore plus fine que l’iPad avec seulement 6,9 mm d’épaisseur contre 7,5 mm. Elle nous fait même rappeler fortement l’esthétique du dernier iPad Mini, avec son revêtement métallique au dos, son écran au format compact ou encore son bouton de verrouillage situé en haut à droite.

Mais la comparaison s’arrête là, car même si cette tablette offre de belles finitions elle ne joue pas dans la même catégorie. La Realme Pad mise sur un écran IPS LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2 000 x 1 200 pixels. Il est vrai que la Xiaomi Pad 5 fait mieux, en proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais au vu de son positionnement tarifaire la Realme Pad offre un bel écran pour regarder vos contenus préférés. D’ailleurs, la tablette accueille quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos afin d’apporter une meilleure immersion sonore.

Une configuration suffisante pour toute la famille

Pour fonctionner efficacement, Realme propose une puce MediaTek Helio G80, épaulée par 3 Go de mémoire vive. Si la puissance est inférieure à celle sa principale concurrente la Xiaomi Pad 5 et son Snapdragon 860, cette configuration se montre efficace pour un usage familial. La tablette assure une bonne fluidité au quotidien, elle sera efficace pour faire tourner sans trop de difficultés vos applications préférées, et même quelques jeux gourmands. Notez par ailleurs que la tablette sera aussi compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Et si vous avez quelques doutes concernant la capacité de stockage de 64 Go, sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 1 To via une carte Micro SD.

Et pour que vous ayez tout le plaisir de jouer, ou naviguer sur votre tablette, Realme a intégré une grosse batterie de 7 100 mAh, pour une autonomie de 12h de visionnage sur YouTube et jusqu’à 65 jours en veille selon la marque. En tout cas ce qui est sur, c’est que la Realme Pad tiendra facilement une journée. Enfin, à propos de la photo, on trouve à l’arrière un capteur de 16 mégapixels, tandis que la caméra ultra grand-angle à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo propose 8 mégapixels. Realme intègre même Google Kids Space pour faciliter l’utilisation dans un cadre familial.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la Realme Pad.

Realme face à la concurrence

Si vous souhaitez comparer la tablette de Realme avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

