Ce SSD Sandisk de 1 To n’a jamais été aussi bon marché que maintenant

Avec 1 To de stockage et une vitesse de lecture allant jusqu'à 560 Mo/s, le SSD Ultra 3D de 1 To de Sandisk reste une valeur sûre. C'est d'autant plus le cas qu'il est trouvable à seulement 79,99 euros sur Amazon pendant les soldes.

Il est aujourd’hui pratiquement impensable de se passer de SDD dans sa machine, d’autant plus que les prix dégringolent avec de grosses références toujours plus abordables. C’est le cas de la gamme Ultra 3D de chez Sandisk avec la version 1 To qui perd une trentaine d’euros en cette période de soldes d’hivers.

Les 3 points forts du SSD SanDisk Ultra 3D de 1 To

Jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un rapport capacité/prix excellent

La fiabilité de la gamme Ultra 3D

Au lieu d’un prix habituel de 109 euros, le SSD Sandisk Ultra 3D d’une capacité de 1 To est affiché à 79,99 euros pendant les soldes sur Amazon.

Le SSD parfait pour des économies par Go

Ce SSD signé Sandisk de 2,5 pouces est parfait pour redonner un coup de jeune à une vieille machine ou simplement pour augmenter son stockage. Il dispose d’une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à condition que celui-ci dispose d’un emplacement pour l’accueillir. Il dispose donc d’une capacité de 1000 Go (environs 940 Go utilisables) et le prix par Go est aujourd’hui parmi les moins chers pour ce type de SSD. Que ce soit pour installer un système d’exploitation ou simplement pour y stocker ses fichiers et surtout ses contenus vidéo et jeux, il sera l’allié parfait.

Notez enfin que le SSD de Sandisk intègre les technologie 3D NAND et nCache 2.0 pour obtenir des vitesses de chargement de programme ultra rapides.

Des performances atteignant la limite du SATA

La gamme Ultra de Sandisk propose des vitesses de transfert très confortable, estimée jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture, selon le constructeur. On atteint donc le maximum supporté par la norme SATA. Vos programmes, vos contenus et vos jeux en profiteront grandement pour charger très rapidement. Il est aussi très peu consommateur d’énergie ce qui a un impact sur l’autonomie sur un ordinateur portable par exemple.

Enfin, même si le SSD a été pensé pour durer, Sandisk propose une garantie fabricant de 3 ans pour pallier à toute éventualité.

