Le casque sans fil Jabra Elite 85h est à moitié prix pendant les soldes

Le Jabra Elite 85h est arrivé à peu près à la même période que le Sony WH-1000XM3 et le Bose QC 35 II. C'était difficile de concurrencer ces deux mastodontes des casques audio, mais la marque danoise a tout de même rendu une bonne copie, qui est aujourd'hui bien plus intéressante qu'à sa sortie en étant proposée à moitié prix pour les soldes.

Si Jabra est davantage connu pour ses excellents écouteurs sans fil, la marque danoise a également voulu étendre son savoir-faire dans le domaine de l’audio avec des casques sans fil. Le Jabra Elite 85h est le premier à avoir proposé de la réduction de bruit dans le catalogue du fabricant, notamment pour concurrencer Bose et Sony. Pour être honnête, il faisait pâle figure face au QC 35 II ou au WH-1000XM3 en étant vendu au même prix que ses concurrents à l’époque, mais aujourd’hui on peut clairement dire que c’est une bonne affaire maintenant qu’il est disponible avec une réduction de -50 % sur son prix initial pour les soldes.

Le Jabra Elite 85h, c’est quoi ?

Un casque sans fil confortable

Avec une autonomie au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace

Une qualité audio au rendez-vous, sans signature sonore

Au lieu de 299 euros au lancement, mais maintenant plus habituellement vendu à 249 euros, le casque sans fil Jabra Elite 85h est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros chez Boulanger. Il est affiché à 179 euros, mais une remise immédiate de 30 euros intervient immédiatement quand vous placez le produit dans votre panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Jabra Elite 85h. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une autonomie à toute épreuve

Après avoir répondu aux besoins des sportifs avec ses écouteurs sans fil, Jabra a tenté de viser un autre public avec son premier casque sans fil à réduction de bruit : le Elite 85h. Non, il ne tient pas 85 heures, mais son autonomie est tout de même gargantuesque, au point de dépasser clairement ses deux principaux concurrents, Bose et Sony. Sa batterie se recharge en deux heures seulement et permet d’utiliser le casque pendant 36 heures avec la réduction activée, et 41 heures sans. Un excellent score comparé aux 30 heures du 1000XM3 et aux 20 heures des QC35 II et Headphones 700 donc.

Une réduction de bruit efficace, mais…

En revanche, il ne détrône pas les champions de la réduction de bruit, même si elle est plutôt efficace au quotidien. Là où Sony propose de régler minutieusement l’intensité de sa réduction de bruit, Jabra fait beaucoup plus simple avec un bouton « activé/désactivé », où le reste est automatiquement géré par l’IA du casque pour s’adapter autant que faire se peut à votre environnement. Ceci étant dit, cela reste tout de même suffisant pour se couvrir les bruits parasites dans un open-space.

Côté son, Jabra a préféré mettre l’accent sur la qualité audio et il faut dire que le résultat est quasi similaire aux modèles vendus plus cher. Alors oui, quelques codecs sont manquants, mais le savoir-faire de la marque danoise se fait ressentir dans les oreilles. De plus, difficile de voir une réelle différence quand les services de streaming tels que Spotify, Deezer ou Youtube Music sont devenus monnaie courante pour écouter de la musique au quotidien. On apprécie par ailleurs sa signature sonore beaucoup moins marquée que chez Bose, le casque de Jabra tentant plus de se rapprocher d’un résultat neutre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le casque sans fil Jabra Elite 85h.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs casques à réduction de bruit active en 2020 ? Notre sélection

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.