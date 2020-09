Le casque sans fil à réduction de bruit active Jabra Elite 85h à 172 euros

Le Jabra Elite 85h est l'un des rares casques sans fil à réduction de bruit active à pouvoir regarder dans les yeux les concurrents de chez Bose et Sony. Proposé d'habitude à 299 euros, son prix descend à 172 euros sur Amazon.

Dans le monde des casques sans fil à réduction de bruit active, il n’y a pas que les Bose HP 700 et QC35 et les Sony WH-1000XM3 et XM4, il y a aussi le Jabra Elite 85h. Il concurrence haut la main les deux mastodontes et est en promotion chez Amazon à 172 euros au lieu de 299.

Le casque Bluetooth Jabra Elite 85h est disponible à 172 euros sur Amazon au lieu de 299 euros dans son coloris Noir. Pour les coloris Beige et Bleu, il faudra débourser 179 euros tandis que pour le Cuivré, ce sera 199 euros.

Pour concurrencer Sony et Bose, Jabra a dû tout d’abord proposer un beau et confortable casque, et c’est réussi. Son design se démarque grâce à son revêtement en tissu sur les oreillettes et sur l’arceau. Il est assez lourd avec un poids de 296 grammes, mais il tient tout de même très bien sûr la tête et est très confortable. Durant notre test, nous n’avons ressenti aucune gêne, même après plusieurs heures à le porter.

Un autre point sur lequel il faut assurer, c’est la réduction de bruit active. Ce n’est pas à la hauteur de Bose et Sony, mais ça reste suffisant pour toute utilisation classique dans le métro ou dans des bureaux. On regrettera l’absence de gestion de l’intensité de cette réduction, notre seul choix étant un simple « On/Off« .

Là où le Jabra excelle, c’est sur la qualité sonore. Le casque propose un son plutôt neutre, se dédouanant de toute « identité sonore » comme peuvent le faire certains concurrents. On a là un son qui fait la part belle à la clarté et qui sera parfait pour écouter un podcast par exemple. Cette neutralité et cette clarté dans le son peut déranger certains qui aimeront un son plus « punchy » avec plus de basses, mais on ne peut pas nier que le rendu est excellent.

Casque sans fil oblige, il faut qu’il ait une bonne autonomie pour être utilisé en Bluetooth. Jabra a tout prévu avec une batterie permettant de tenir près de 36h avec la réduction de bruit activée et 41h sans. Il domine la concurrence sur ce point et profite aussi d’un port USB-C pour être chargé (contrairement au Bose QC35, qui est encore en micro-USB). Enfin, vous pouvez toujours brancher un câble Jack dessus pour économiser la batterie.

Pour plus d’informations sur le Jabra Elite 85h, rendez-vous sur notre test complet du Jabra Elite 85h.

