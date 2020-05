Le Jabra Elite 85h passe à 180 euros et devient plus intéressant que Bose et Sony

Dans un marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active dominé par Bose et Sony, Jabra a réussi à proposer un produit tout aussi intéressant avec son Elite 85h. Proposé habituellement à 250 euros, il est exceptionnellement à 180 euros à la Fnac, Darty et Boulanger.

Tout marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active à 250-300 euros est occupé par les Bose QC35 et Headphones 700 et le Sony WH-1000XM3. Tout ? Non. Jabra a tenté de s’immiscer dans ce duel avec son Elite 85 h et le résultat fut très satisfaisant et il a même quelques avantages par rapport à ses deux concurrents. Alors si la Fnac, Darty et Boulanger baissent son prix à 180 euros, il n’en devient que plus intéressant.

En bref

Un casque très confortable

Un système d’autopause quand on enlève le casque

Une très bonne qualité audio

Le casque Jabra Elite 85h est disponible à 179,99 euros à la Fnac, mais aussi chez Darty et chez Boulanger au lieu de 249,99 euros.

En savoir plus 👇

Le Jabra Elite 85h veut jouer dans la même cour que le Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM3 et il y arrive en partie. Tout d’abord, son design est réussi. Que ce soit visuellement avec un revêtement en tissu sur l’arceau et les oreillettes ou au niveau du confort. Le casque tient très bien sûr la tête et, malgré son poids de 290 g, il reste confortable.

Pour rivaliser avec les deux mastodontes, il faut avoir une réduction de bruit active irréprochable. Bien qu’elle fasse un bon travail, elle n’est pas aussi efficace que ses deux concurrents, mais pour un casque à 180 euros, ça reste satisfaisant. On regrette aussi le manque de réglage par rapport à cette réduction active qui se résume à « activer — désactiver ». Pas moyen de régler l’intensité de cette baisse du bruit ambiant…

À part ça, ce casque est « intelligent » et propose plusieurs fonctionnalités bien senties comme l’autopause quand on l’enlève ou le Bluetooth multipoint qui permet de se connecter à plusieurs appareils à la fois. Une fonctionnalité bien pratique si on doit connecter son casque à son smartphone et à son ordinateur pour jongler entre le son d’un et de l’autre.

Le plus important pour un casque, ça reste le son. Ce Jabra est un très bon élève bien qu’il manque des codecs qui le rendraient aussi alléchant que le Sony WH-1000XM3. Le son est très clair et Jabra a opté pour quelque chose de neutre contrairement à certaines marques qui préfèrent garder une « identité sonore ». Certains le regretteront, d’autres seront ravis de la clarté du son pendant l’écoute d’un podcast par exemple.

Enfin, là où Jabra met le paquet, c’est sur l’autonomie. Avec 36 h d’autonomie annoncée avec réduction de bruit activée et 41 h sans, il écrase toute la concurrence ou presque, mais, comme tout avantage a aussi son inconvénient, le recharger peut être assez long. Comptez 2 h 30 pour passer de 0 à 100 % là ou Sony et Bose le font en moins d’une heure.

Les autres casques

Bien que ce marché se concentre sur les casques de Bose et Sony, Jabra et d’autres marques tentent de se faire leur place. Pour y voir plus clair, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide des meilleurs casques audio du marché !