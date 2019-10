Commercialisé à 299 euros à son lancement, l’excellent casque audio Jabra Elite 85h est aujourd’hui disponible à partir de 237 euros sur Amazon, soit une économie de plus de 60 euros sur son prix d’origine. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Après avoir démontré son savoir-faire pour les écouteurs, Jabra propose désormais son premier casque sans fil : le Jabra Elite 85h. Il se distingue par son confort au quotidien, mais surtout par son autonomie excellente, estimée plus élevée qu’un 1000XM3 ou un Bose QC 35 II. La réduction de bruit active n’est en revanche pas aussi efficace qu’avec ces derniers, mais sa qualité audio est surprenante, notamment grâce à une signature sonore beaucoup moins marquée, donc beaucoup plus naturelle.

Le Jabra Elite 85h en bref

Une autonomie clairement au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace malgré le manque de fonctionnalités

Une qualité audio au rendez-vous, le tout sans une réelle signature sonore

Le casque sans fil Jabra Elite 85h est disponible à partir de 237 euros sur Amazon. Il est proposé en plusieurs coloris : or, bleu et noir.

Le Jabra Elite 85h en détail

Après avoir répondu aux besoins des sportifs avec ses écouteurs sans fil, Jabra revient sur le devant de la scène avec son premier casque Bluetooth : le Jabra Elite 85h. Non, il ne tient pas 85 heures, mais son autonomie est tout de même gargantuesque, au point de dépasser clairement les deux principaux acteurs du marché (Bose et Sony). Sa batterie se recharge en deux heures seulement et permet de l’utiliser pendant 36 heures avec la réduction activée, et 41 heures sans. Un excellent score comparé aux 30 heures du 1000XM3 et aux 20 heures du QC35 II donc.

En revanche, il n’a pas l’intention de détrôner (en tout cas dans l’immédiat) ces champions de la réduction de bruit. Là où Sony propose de régler minutieusement l’intensité de sa réduction de bruit, Jabra fait beaucoup plus simple avec un bouton « activé/désactivé », où le reste est automatiquement géré par l’IA du casque pour s’adapter autant que faire se peut à votre environnement. Le résultat est tout de même efficace — la bidouille en moins — avec d’ailleurs une isolation passive déjà suffisamment convaincante pour couvrir les bruits parasites dans un open-space, par exemple.

Avec son casque, Jabra a préféré mettre l’accent sur la qualité audio et il faut dire que le résultat est quasi similaire aux modèles vendus avec 100 euros de plus sur la facture. Alors oui, quelques codecs sont manquants (l’AAC arrivera d’ailleurs avec une prochaine mise à jour), mais le savoir-faire se fait ressentir dans les oreilles. De plus, difficile de voir une réelle différence quand les services de streaming tels que Spotify, Deezer ou Youtube Music sont devenus monnaie courante pour écouter de la musique au quotidien. On apprécie par ailleurs sa signature sonore beaucoup moins marquée que chez Bose, le casque de Jabra tentant plus de se rapprocher d’un résultat neutre.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Jabra Elite 85h.

