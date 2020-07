Faites plaisir à vos oreilles avec le Jabra Elite 85h à 179 euros lors des soldes

Le Jabra Elite 85h s'est positionné comme le concurrent des mastodontes Sony et Bose sur le marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active. Il nous avait séduit à son lancement à 300 euros, alors avec un prix de 179 euros, autant dire que c'est une excellente affaire.

Dans un marché où Sony et Bose sont omniprésents, Jabra s’est fait une place de choix avec son casque Bluetooth à réduction de bruit active Elite 85h. Il baisse son prix de 130 euros à l’occasion des soldes d’été 2020. Une occasion à ne pas manquer pour faire plaisir à vos oreilles.

En bref

Des fonctionnalités très pratiques comme l’autopause

Une confort presque irréprochable

Une très bonne qualité sonore

Le Jabra Elite 85h est disponible à 179 euros chez Darty et Amazon au lieu d’un prix de lancement de 300 euros dans son coloris Noir, Titane, Bleu et Beige.

Pour en savoir plus 👇

Sur la plupart des points, le Jabra Elite 85h rivalise avec le Sony WH-1000XM3 et le Bose Headphones 700, les deux mastodontes du marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active.

Avec un design soigné, le casque réussit à être très confortable malgré un poids de 290 grammes. Son revêtement en tissu sur l’arceau et sur oreillettes lui permet de se démarquer visuellement de la concurrence.

Sur la réduction de bruit active, on a en face de nous un bon élève. Pas excellent, comparé à ses compères de chez Sony et Bose, mais il reste plus que satisfaisant. Une entrée de métro en station sera bien réduite au point de n’être qu’un minuscule bruit de fond. Cependant, on ne peut pas régler nous-mêmes l’intensité de la réduction, on ne peut que l’activer ou la désactiver.

L’autre point très important est la qualité sonore. Ici, Jabra fait du très bon travail en optant pour un son « neutre », loin des identités sonores que peuvent adopter certaines marques. On mise ici sur la clarté du son et cela peut plaire ou déranger, mais au final, la qualité du son est excellente. La situation idéale pour ce genre de son clair est par exemple pour écouter un podcast, où la voix sera très bien mise en avant.

La grosse force de ce casque est surtout son autonomie. Jabra promet 36h avec la réduction de bruit activée et 41h sans. Une autonomie bien au-dessus de la concurrence et si le moment de le recharger se fait sentir, le port universel USB-C est une aubaine pour emporter un seul câble pour la plupart de vos appareils plutôt que de multiplier ceux-ci dans votre sac.

Pour plus d’informations sur ce casque, n’hésitez pas à lire notre test complet !

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.