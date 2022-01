Pendant les soldes, l’iPad Air 2020 est à son meilleur prix sur Amazon

Pour cette deuxième semaine des soldes d'hiver, Amazon baisse le prix de l’iPad Air 2020. La tablette offre un bon compromis entre l'iPad Pro et le très récent iPad mini. Elle se vend actuellement à 589,99 euros au lieu de 669,99 euros, soit le prix le plus bas actuellement.

En fin d’année 2020, Apple a présenté la quatrième génération de son iPad Air. La marque américaine effectué un grand changement ce qui a permis de faire revivre la gamme. Désormais, la tablette se rapproche des derniers iPad Pro mais avec un prix bien plus bas. Et si l’iPad Mini vous vous paraît trop petit, sachez que pour 40 euros de plus l’iPad Air pourrait bien être le meilleur compromis. Ce dernier est d’ailleurs en promotion à l’occasion des soldes.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Air 2020

Un écran Retina de 10,9 pouces

Une puissante puce A14 Bionic

Touch ID amélioré

Au lieu d’un prix barré de 669 euros, la version 64 Go + WiFi de l’iPad Air 2020 d’Apple est désormais disponible à 589,99 euros sur le site d’Amazon, soit près de 80 euros d’économies sur la facture.

Le meilleur des deux mondes entre l’iPad Pro et l’iPad Mini

L’iPad Pro peut vite faire flamber la facture, quant au nouvel iPad mini, cette tablette peut sembler trop onéreuse pour son gabarit. L’iPad Air est donc la bonne alternative : avec son format idéal, son prix plus contenu que la plus premium d’Apple — nous l’avons d’ailleurs élue la meilleure tablette. La version 2020 de la gamme Air apporte un vent de fraîcheur en s’inspirant esthétiquement de l’iPad Pro. Elle possède de meilleures finitions, et paraît plus premium qu’auparavant grâce à son design épuré et borderless.

Cet iPad est doté d’un écran Liquid Retina (LCD) de 10,9 pouces, et est désormais compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. D’ailleurs pour des tâches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, semblable à celui de l’iPad Pro, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose un bouton Touch ID qui se situe cette fois-ci sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Une tablette toujours aussi puissante et endurante

Apple s’assure toujours d’apporter un produit performant au quotidien. On retrouve la puce A14 Bionic gravée en 5 nm, à savoir le même processeur présent dans l’iPhone 12. Et malgré l’arrivée de la puce A15 Bionic, l’iPad se révèle toujours aussi puissant. Il est capable de lancer toutes les applications de l’App Store dans d’excellentes conditions. Que ce soit pour jouer à des jeux 3D ou de la retouche photo, du multitâche, la tablette est réactive, performante et fluide, et ce, sans ralentissement. À noter que cette tablette profite de la nouvelle mise à jour iPadOS 15.

Enfin, l’iPad Air 2020 se défend plutôt bien avec une autonomie de 10 heures avec de la navigation sur le web et des vidéos. En modérant l’utilisation, l’autonomie pourra même grimper jusqu’à deux jours. Si les iPhone sont toujours dotés d’un port Lightning, on retrouve sur l’iPad Air un port USB-C. Cela permettra de charger l’appareil plus rapidement et des compatibilités plus nombreuses au niveau des chargeurs.. Pour une recharge complète, il faudra compter sur 2h30. Le bloc chargeur de 20 W est bel et bien fourni dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPad Air 2020.

