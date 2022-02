Elite 3 : les nouveaux true wireless abordables de Jabra sont déjà en promotion

Les Jabra Elite 3 sont les écouteurs les plus abordables de la firme danoise. Ces true wireless profitent du savoir-faire de la marque, mais avec un prix accessible pour les petites bourses. Aujourd’hui, ils tombent même à 69,99 euros contre 79,99 euros à leur sortie.

Jabra nous a habitués à des écouteurs plutôt haut de gamme, mais en voyant de plus en plus de constructeurs proposer des écouteurs sans fil abordables, à moins de 100 euros, le constructeur danois succombe lui aussi à la tendance. Il présente les Jabra Elite 3, des true wireless entrée de gamme qui misent sur des performances amoindries pour alléger la facture. Malgré quelques concessions, ces derniers ont obtenu la note de 8/10 lors de notre test et sont donc très recommandables. Ils le deviennent même davantage avec une remise de plus de 10 %.

Les points forts des Jabra Elite 3

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Qui offrent une bonne qualité sonore

Ainsi qu’une autonomie confortable avec le boîtier de recharge

Bonus : présence du codec aptX

Disponibles depuis septembre dernier, les Jabra Elite 3 sont affichés à 79,99 euros, mais à l’occasion des soldes ils passent à 69,99 euros sur Amazon, mais aussi à la Fnac, Darty et Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Jabra Elite 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs Jabra à petit prix réussi pour de longues heures d’écoutes

Les Jabra Elite 3 sont des écouteurs entrée de gamme et pourtant, ils reprennent la même formule que les derniers écouteurs du constructeur, les Jabra Elite 85T. Toutefois, ils s’avèrent bien plus compacts, plus légers et avec une forme modifiée plus triangulaire. Ce sont des écouteurs particulièrement confortables dans les oreilles, qui se font très vite oublier avec seulement 4,6 grammes sur la balance (alors que les Elite 85T affichaient 6,9 grammes). Avec leur format intra-auriculaires, les écouteurs Elite 3 sont très agréables une fois dans le conduit auditif. Même en cas d’activité plus prononcée, les écouteurs restent bien encrés dans les conduits auditifs sans perturbation notable.

Ils sont d’ailleurs robustes et bénéficient d’une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures. Concernant le boîtier qui loge les écouteurs, il est assez compact pour se glisser facilement dans votre proche. L’étui vous offre jusqu’à 21 heures de lecture de musique, et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour avoir jusqu’à 60 minutes d’écoute supplémentaire. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 7 à 8 heures. Quant aux commandes, on a le droit à des boutons physiques à l’extérieur simple à trouver avec votre doigt. Contrairement aux surfaces tactiles, cela va permettre d’avoir un retour direct sans avoir à attendre pour savoir si son geste a bien été pris en compte.

Quelques compromis… mais le son n’est pas l’un d’entre eux

Pour réduire la facture, les Jabra Elite 3 ne proposent pas de réduction active du bruit, mais une simple isolation passive grâce à leurs embouts en silicones. Ils sont globalement efficaces, mais ne feront pas de miracles par rapport à la suppression de bruit proposée sur des écouteurs plus haut de gamme. On apprécie tout de même la présence d’un mode transparence qui va permettre de se reconnecter avec le monde qui vous entoure. Il est globalement convaincant et vous permettra bel et bien de poursuivre une conversation, mais le rendu des microphones manque de naturel et est inefficace dans un cadre extérieur.

La partie sonore n’est pas mise de côté, les oreillettes sont équipées de deux transducteurs de 6 mm de diamètre. Les Elite 3 séduisent par la puissance et la qualité des basses proposées. Ils offrent un son équilibré et mettent l’accent sur les graves et les bas médiums sans toutefois oublier les aigus. Chose assez rare pour le souligner, surtout sur cette gamme de prix, les écouteurs profitent non seulement du codec SBC, mais également de l’aptX. Enfin, selon Jabra, ils offrent une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 3.

