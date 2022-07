À -37 %, les Jabra Elite 3 sont encore plus convaincants pendant les soldes

Les Jabra Elite 3 sont l’une des paires d’écouteurs les plus abordables de la marque. Ils profitent du savoir-faire de Jabra, et ont l'avantage d'être proposés à un prix en dessous des 50 euros au lieu de 80 à leur sortie.

Dans le secteur audio, les produits Jabra ont une très bonne réputation devenant même les meilleures références sur le marché, mais ils sont assez onéreux comme les Jabra Elite 85t. C’est pourquoi la firme danoise a conçu des écouteurs sans-fil plus abordable à moins de 80 euros. Et mêmes s’ils sont privés de quelques fonctionnalités, ils sont très recommandables. Notés 8/10 par nos soins, les Jabra Elite 3 sont aujourd’hui sous les 50 euros.

Les atouts des Jabra Elite 3

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Une bonne qualité audio

Une autonomie solide avec le boîtier de recharge

Petit plus : présence du codec aptX

Lancés à 79,99 euros, les Jabra Elite 3 sont 30 euros moins chers et passent à 49,99 euros seulement sur le site Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Jabra Elite 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs Jabra abordables

Les Jabra Elite 3 se veulent plus abordables que les modèles haut de gamme de la marque, mais s’en inspirent fortement. Néanmoins, ils s’avèrent bien plus compacts, plus légers et avec une forme légèrement remaniée. Une fois dans le conduit auditif, le confort est au rendez-vous et leur format intra-auriculaires offre un bon maintien. Même en cas d’activité plus prononcée, les écouteurs restent bien maintenus dans les oreilles.

Ils conviendront aussi lors de vos séances de sport intensives grâce à leur certification IP55. Le boîtier qui loge les écouteurs est aussi compact pour se glisser facilement dans votre poche, et délivre jusqu’à 21 heures de lecture de musique. Et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour avoir 1 heure d’écoute supplémentaire. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 7 à 8 heures. Quant aux commandes, on a le droit à des boutons physiques à l’extérieur simple à trouver avec votre doigt.

Avec les bons compromis

Pour abaisser la facture, Jabra n’intègre pas la technologie de réduction de bruit active sur ce modèle entrée de gamme. Toutefois, les écouteurs de Jabra sont dotés d’embouts en silicone pour assurer une bonne isolation passive dans la grande majorité des cas sans pousser le volume. Ils disposent tout même d’un mode transparence qui va permettre de se reconnecter avec le monde qui vous entoure.

Côté audio, les Elite 3 séduisent par la puissance et la qualité des basses proposées. Ils offrent un son équilibré et mettent l’accent sur les graves et les bas médiums sans oublier les aigus. C’est assez rare, mais pour cette gamme de prix, il est appréciable de voir que les écouteurs profitent non seulement du codec SBC, mais également de l’aptX. Enfin, selon Jabra, ils offrent une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 3.

