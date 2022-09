Avis aux sportifs, ces true wireless Jabra (avec ANC) sont à -33 % pour les French Days

Avec ses Elite 3 Active, Jabra a pensé à celles et ceux qui souhaitent bénéficier d'une qualité sonore excellente durant leurs sessions de sport. Il y ajoute même la réduction de bruit ! Bonne nouvelle aujourd'hui le prix passe de 119,99 euros à 79,99 euros.

On connaît Jabra pour son expertise dans le secteur audio avec d’excellentes références côté true wireless, comme les 85T. La marque propose également des écouteurs abordables, conçue pour les amateurs de sports. C’est le cas par exemple des Elite 3 Active, qui sont idéales pour les sportives et sportifs qui veulent profiter d’un bon son durant leur entraînement. En ce moment, ils sont encore plus accessibles puisque le prix de cette paire diminue de 40 euros.

L’essentiel à retenir des Jabra Elite 3 Active

Des écouteurs intra-auriculaires confortables et légers

La réduction de bruit de la partie

Une bonne autonomie

Affichés à 119,99 euros, les écouteurs sans fils Jabra Elite 3 Active sont actuellement en promotion à 79,99 euros sur le site Boulanger.

Un bon confort, et un bon maintien

Les Jabra Elite 3 Active sont des écouteurs intra-auriculaires qui se destinent à un usage sportif. Ils sont revêtus de silicone souple, qui garantit un bon maintien et de rester en place même quand vous faites une activité sportive, comme de la course à pied. Une fois dans le conduit auditif, les écouteurs procurent un bon confort et se font très vite oublier.

L’ensemble est robuste et bénéficie d’une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures. Concernant le boîtier qui loge les écouteurs, il vous offre jusqu’à 24 heures d’autonomie, et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour avoir jusqu’à 60 minutes d’écoute supplémentaires. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 6 heures.

Des écouteurs qui profitent de l’ANC

En plus de proposer une bonne isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire, ce modèle dispose même d’une fonction de réduction de bruit active. S’ils sont loin d’atteindre le niveau des WF-1000XM4 ou AirPods Pro en matière de réduction de bruit active, les Elite 3 Active vont filtrer la plupart des bruits faibles. Un mode transparence est aussi de la partie pour rester à l’écoute de l’environnement.

Côté audio, les oreillettes sont équipées de deux transducteurs de 6 mm de diamètre. Pour le prix, ils séduisent par la puissance et la qualité des basses proposées. Ils offrent un son équilibré et mettent l’accent sur les graves. Les écouteurs profitent des codecs SBC et l’AAC. Enfin, selon Jabra, ils offrent une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.

