Les true wireless Jabra Elite 3 pour sportifs deviennent pas chers : moins de 50 €

Coureur du dimanche ou sportif confirmé, certains ne peuvent se passer de musique durant leur séance de sport, on dit même qu'écouter certains titres amélioreraient les performances sportives. Ainsi, certains écouteurs sans fil ont été spécialement conçus pour tenir dans un cadre sportif et Jabra est l'une des références en la matière. Avec les Jabra Elite 3, le constructeur danois propose un modèle à moins de 100 euros, et même à 49,99 euros avec cette promotion chez Darty et Leclerc.

Après avoir livré des écouteurs sans fil haut de gamme à tour de bras, Jabra a fini par lancé des modèles plus accessibles comme ces Jabra Elite 3, des écouteurs sportifs à 80 euros qui n’ont pas échappé aux compromis pour tirer le prix vers le bas. Malgré cela, ils ne sont pas avares en qualités, au point où nous leur avons attribué la note de 8/10 lors d’un test. En ce moment, les Jabra Elite 3 profitent d’une réduction de 30 euros.

Les Jabra Elite 3 en quelques mots

Confortables et étanches, de bons écouteurs pour les sportifs

Le mode transparence

Une bonne qualité audio avec des basses performantes

Une bonne autonomie

Au lieu de 79 euros habituellement, les Jabra Elite 3 sont maintenant disponibles en promotion à 49,99 euros chez Darty et E.Leclerc.

Des écouteurs sans fil pas chers pour les sportifs

Pour être adaptés à une utilisation sportive, des écouteurs doivent remplir certains critères. D’abord, adopter un format intra-auriculaire afin de s’assurer qu’ils restent en place malgré les mouvements de la tête. Certaines personnes trouvent ce format inconfortable mais une fois positionnés à l’entrée du canal auditif, les Jabra Elite 3 s’oublient rapidement tant ils sont compacts et légers. Des écouteurs sportifs doivent aussi être certifiés IP, ce qui est le cas des Jabra Elite 3 qui sont IP55. C’est-à-dire qu’ils sont étanches à la poussière et résistent à la pluie et à la transpiration, en revanche, ils ne sont pas faits pour être immergés et ne peuvent être utilisés pendant une séance de natation.

Les Jabra Elite 3 sont donc taillés pour la majorité des sports se pratiquant en extérieur. Toutefois, faire son jogging en plein Paris avec les oreilles scellées relèvent du suicide à cause de l’affluence de véhicules et de passants, Jabra a donc doté ses écouteurs d’un mode transparence baptisé « HearThrough ». Celui-ci récupère les fréquences extérieures avec ses quatre micros (deux micros par écouteur) et les transmet dans le conduit auditif, si le rendu manque de naturel, ce mode permet de suivre facilement une conversation et de rester attentif à son environnement.

Un son séduisant mais quelques compromis

Les Jabra Elite 3 sont équipés de deux transducteurs de 6 mm et sont compatibles avec les codecs Bluetooth SBC et aptX, ce qui est assez rare sur cette tranche de prix. La signature sonore de ces true wireless est agréable à écouter avec un accent mis sur les graves, les bas médiums et les aigus tandis que la dynamique sonore est de bonne facture. Si la restitution sonore par défaut ne convient pas, il est toujours possible d’utiliser un semblant d’égaliseur disponible sur l’application Jabra Sound+.

Pour être à ce point abordables, les Jabra Elite 3 ont dû sacrifier la réduction de bruit active et le Bluetooth multipoint. L’ANC est déconseillée lors du jogging, mais elle aurait été la bienvenue dans un contexte plus posé pour écouter ses meilleurs titres dans un calme absolu. Enfin, du côté de l’autonomie, le constructeur annonce une durée de 7 heures par charge et 21 heures supplémentaires grâce au boîtier, ce qui est tout à fait convenable. Pour une recharge complète du boîtier, il faut compter dans les deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 3.

Afin de comparer les Jabra Elite 3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil sportifs du moment.

