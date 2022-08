Les Jabra Elite 3 en promotion sont encore plus intéressants avec Spotify offert pendant 4 mois

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 3, qui offrent une bonne qualité sonore et un confort très appréciable, voient une nouvelle fois leur prix baisser. Ils sont ainsi disponibles à 59 euros au lieu de 79 euros chez Boulanger.

Si Jabra a l’habitude d’investir le marché des true wireless avec des produits haut de gamme à réduction de bruit active, la marque danoise pense aussi aux budgets plus serrés en proposant des modèles plus abordables. C’est le cas des Jabra Elite 3, des intra-auriculaires confortables qui permettent de profiter d’une bonne qualité sonore et d’une autonomie solide. Le tout, pour un prix contenu, qui l’est encore plus actuellement grâce à une réduction de 20 euros.

Les points forts des Jabra Elite 3

Des écouteurs confortables

Une bonne qualité audio

Une autonomie solide

Lancés à 79 euros, les Jabra Elite 3 sont désormais proposés à 59 euros chez Boulanger.

Des écouteurs confortables sur la durée

Les Jabra Elite 3 sont plus abordables que les modèles haut de gamme de la firme danoise, mais le confort n’a pas été négligé pour autant. Ainsi, ces écouteurs sont plus compacts et légers, avec une forme légèrement remaniée. Il s’agit par ailleurs d’écouteurs intra-auriculaires, qui viennent donc s’installer dans le conduit auditif au lieu de simplement se poser dessus. De quoi profiter d’un bon maintien, mais aussi d’un bon confort, et ce, même en plein mouvement puisque les écouteurs restent bien en place y compris lors des séances de sport.

Et si vous souhaitez les porter lors de vos séances intensives ou même durant vos runnings sous la pluie, vous pourrez le faire sans inquiétude grâce à leur certification IP55, qui les rend résistants à la fois à la poussière et aux éclaboussures. Vous ne pourrez en revanche pas les utiliser en nageant puisqu’ils ne peuvent survivre en immersion.

Pas de réduction de bruit, mais une bonne isolation passive

Si les Jabra Elite 3 ne proposent pas la technologie de réduction de bruit active comme les modèles plus haut de gamme de la marque, ils peuvent tout de même offrir une bonne isolation passive grâce à leurs embouts en silicone, qui viennent mécaniquement gommer quelques bruits environnants. Et ce, sans pour autant augmenter le volume de manière démesurée. Ils s’accompagnent même d’un mode transparence pour pouvoir entendre clairement les sons alentour dans certaines situations qui le demandent, comme sur un passage piéton, par exemple.

Par ailleurs, les Jabra Elite 3 offrent une belle puissance côté audio avec leurs deux transducteurs de 6 mm de diamètre, et délivrent des basses bien riches et rondes. Le son est particulièrement équilibré. Et pour ne rien gâcher, ces écouteurs prennent en charge le SBC, mais également l’aptX.

Enfin, côté autonomie, les Jabra Elite 3 devraient tenir toute la journée puisque selon notre test, ils ont pu rester actifs durant 6h37 très exactement avant que les deux écouteurs ne tombent à court de batterie. Concernant la recharge, ces références, si elles sont complètement déchargées, peuvent monter à 50 % de batterie en 15 minutes. Pour une charge complète, comptez un peu plus de 50 minutes. Un peu long par rapport à d’autres modèles, donc. Notez aussi que le boîtier pourra délivrer jusqu’à 21 heures de lecture de musique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 3.

