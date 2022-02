Amazon profite de la fin des soldes pour baisser le prix des Nothing Ear (1)

Avec la note de 9/10, les écouteurs sans fil Nothing Ear (1) ont su mettre tout le monde d’accord avec leur excellent rapport qualité-prix. Ces true wireless assurent de belles prestations, notamment avec la réduction de bruit active. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont aujourd'hui proposés à un prix plus contenu sur Amazon.

Après avoir quitté le constructeur OnePlus, Carl Pei (l’un des deux co-fondateurs de la marque) lance sa marque Nothing. Pour cette nouvelle aventure, l’entrepreneur s’attaque à un secteur très concurrentiel, à savoir celui des écouteurs sans fil à moins de 100 euros. Il crée ainsi ses premiers écouteurs sans fil : les ear (1). Ils ont des arguments à faire valoir, ne serait-ce que par leur design unique, et surtout la présence de la réduction de bruit active à un prix abordable. Proposés à moins de 100 euros, les écouteurs sans-fil de la marque Nothing profitent de 10 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir des Nothing Ear (1) ?

Un design qui sort de l’ordinaire

Confortables grâce à leur format intra

La réduction de bruit active de la partie

Un son équilibré

Petit plus : ils sont compatibles avec la charge sans fil

Commercialisé au prix de 99,99 euros, les écouteurs sans-fil Nothing Ear (1) sont en ce moment 10 euros moins chers, soit 89,99 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant les écouteurs Nothing Ear 1.

Un design plutôt audacieux

Les Ear (1) de Nothing sont sortis cet été et il faut dire qu’ils se révèlent bien différents de ce que l’on connait sur le marché actuel. Pour ces écouteurs, le fondateur de la marque propose un revêtement transparent au boîtier qui laisse tout apparaître. Celui-ci est de forme carrée et assez massif. On y aperçoit les deux écouteurs, qui, eux aussi, jouent la carte de la transparence sur la tige laissant presque deviner ce qu’il y a à l’intérieur. C’est assez élégant et différent de ce que l’on a l’habitude de voir.

On a le droit à un format intra-auriculaires et une tige plutôt courte, qui fait penser aux AirPods Pro. Ils sont agréables à porter au quotidien, car ils ne pèsent que 4,7 grammes sur la balance. De quoi les porter le plus longtemps possible sans se sentir gênés. Il y a d’ailleurs trois embouts en silicone (S, M et L) fournis pour convenir à toutes les oreilles. Concernant l’autonomie, il faut compter sur 4 heures avec la réduction de bruit activée, contre 5 à 6h sans. Avec le boîtier de recharge, il est possible de la prolonger à 24 ou 34 heures selon le mode.

Une réduction de bruit plus convaincante comparée à d’autres concurrents

Les Nothing ear (1) sont également dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Elle est permise par la présence de trois microphones par écouteur, dont un positionné du côté du haut-parleur pour corriger à la volée le traitement audio, les ear (1) sont capables, selon Nothing, de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB. La réduction de bruit dispose de trois modes de puissance et fait un bon travail pour masquer la plupart des bruits extérieurs constants, ce qui sera parfait pour les voyages en train par exemple. On n’est pas au niveau d’écouteurs référents dans ce domaine, comme les WF-1000XM4, mais ils parviennent tout de même à surpasser certaines références proposées à un prix similaire comme les Huawei FreeBuds 4i ou les Beats Studio Buds.

Et une signature audio réussie

La partie audio est assurée par des transducteurs dynamiques de 11,6 mm de diamètre. Pour une première c’est plutôt réussi, surtout compte tenu de leur segment tarifaire. Ils proposent un rendu sonore bien équilibré qui soigne les basses et les médiums et propose une spatialisation très convaincante. Toutefois, le constructeur a dû faire quelques concessions, donc les ear (1) s’appuient sur les codecs SBC et AAC seulement. On ne trouve pas là d’aptX ni de LDAC et c’est aussi le cas de la connexion multipoint. Vous ne pourrez pas appairer plusieurs appareils pour écouter de la musique sur votre ordinateur avant de prendre un appel sur votre smartphone dans la foulée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Nothing Ear 1.

