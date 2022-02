La Fnac vous fait économiser 500€ sur l’Asus VivoBook OLED doté d’un Ryzen 5

À la recherche d'un nouveau PC portable dont le prix ne dépasse pas les trois chiffres ? On a ce qu'il vous faut ! Avec son processeur AMD Ryzen 5 de dernière génération et son écran OLED, l'Asus VivoBook Pro 14 en promotion à 699,99 euros au lieu de 1 199,99 à la Fnac sera parfait.

Asus fait partie des constructeurs mettant en avant l’apport de l’OLED sur les dalles de PC portables, et c’est justement le cas de ce modèle VivoBook Pro 14. Non seulement ce laptop profite d’une belle qualité d’image, mais il délivre aussi de bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 5. Si vous attendiez une baisse de prix pour craquer, sachez qu’il est actuellement un prix plus attractif que d’habitude grâce à une remise immédiate de 500 euros sur son prix.

L’Asus VivoBook Pro 14 en quelques mots

Un laptop équipé d’un bel écran OLED de 14 pouces

Des performances assurées par un Ryzen 5 + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go pour stocker vos données en toute tranquillité

S’il est affiché au prix de 1 199,99 euros, le Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM085W) ne coûte plus que 699,99 euros sur le site de la Fnac. Cela revient à plus de 40 % de remise immédiate.

Un laptop avec une dalle OLED à prix accessible

Comme les autres VivoBook d’Asus, ce modèle Pro 14 affiche des lignes épurées et élégantes, avec un boîtier noir mat qui respire la qualité. Il présente également un format compact et un poids contenu, avec seulement 1,4 kg sur la balance. Mais la pièce maîtresse de ce design est sans conteste son écran OLED de 14 pouces, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis et des noirs profonds. Que ce soit pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Malgré son format compact, la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD. Autre atout pour cet ultraportable : la présence du NumPad, qui contribue fortement à la praticité de la machine. Concrètement, c’est grâce à un réseau de LEDs que le pavé tactile se transforme en pavé numérique.

Des prestations convaincantes

Côté puissance, cet Asus Vivobook Pro 14 OLED s’appuie sur la puce AMD Ryzen 5 5600H, avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. On retrouve aussi un processeur graphique intégré Radeon d’AMD qui n’aura aucun mal à faire tourner quelques jeux gourmands, mais les conditions ne seront pas optimales. Cet ultraportable s’adresse avant tout à un public professionnel qui voudrait acquérir une machine de travail compétente et pratique. Par ailleurs, on pourra également compter que la présence d’un SSD de 512 Go au format NVMe. De quoi réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de l’ordinateur.

Concernant l’autonomie, ce PC portable dispose d’une batterie de 63 Wh qui va permettre de le faire tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique — cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide. Enfin, si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

