iRobot Roomba 980 : avec 300 € de moins, cet aspirateur robot n’est plus si cher que ça

Les aspirateurs de la marque iRobot ne sont pas les plus abordables pour éviter les tâches ménagères, sauf lors d'une promotion. La référence Roomba 980 est actuellement remisée à 399 euros sur le site Darty, contre 699 euros habituellement.

iRobot est une marque réputée pour ses excellents aspirateurs robots. Elle dispose d’une large gamme d’appareils chargés d’aspirer la poussière à votre place, et c’est évidemment le cas du Roomba 980. Il se montre performant pour réaliser vos corvées ménagères, et si en temps normal il est à un prix assez élevé, aujourd’hui son prix vient s’adoucir grâce à cette réduction de 300 euros.

Les points forts de l’iRobot Roomba 980 ?

Il propose une puissante aspiration

Une cartographie précise pour un nettoyage efficace du domicile

Compatible avec Google Assistant et Alexa

Habituellement au prix de 699 euros, l’aspirateur iRobot Roomba 980 profite de plus de 40 % de réduction pour s’afficher à 399 euros sur le site de Darty.

Un aspirateur intelligent qui saura s’approprier les lieux

iRobot sait y faire avec ses aspirateurs ; avec lui vous serez assuré d’avoir des sols propres sans bouger le petit doigt. Équipé du système de navigation iAdapt 2.0 avec localisation visuelle, le Roomba 980 va naviguer facilement dans les pièces pour éliminer les saletés, tout en se souvenant de ses déplacements. Il utilise un schéma de nettoyage ultra-efficace qui lui permet se repérer facilement dans son environnement, mais aussi de détecter les obstacles dans la pièce et de les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. Pas de panique, ses nombreux capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Pour obtenir un ménage complet, il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée iRobot Home. Grâce à cela, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de recommander des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé, comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies. Notez que vous pourrez même le contrôler directement à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa.

Un nettoyage efficace dans les moindres recoins

Rien ne lui fait peur, il nettoie votre intérieur en 3 étapes afin de ne (presque) rien laisser traîner après son passage, que ce soit la poussière, les poils d’animaux ou encore les miettes. Autre avantage : sa tête de nettoyage adapte d’ailleurs automatiquement sa hauteur en fonction de la surface, que ce soit sur moquette ou sol dur, type carrelage ou parquet. La présence de la technologie Dirt Detect, va permettre au robot de détecter les zones particulièrement sales pour les nettoyer davantage en profondeur. La puissance d’aspiration est d’ailleurs estimée à 10 fois supérieure à celle de la série 600. Sur ce modèle, la fonction Power Boost permet également d’augmenter ou de diminuer automatiquement cette puissance en fonction du type de sol rencontré.

D’autre part, le Roomba 980 regorge de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs et devient plus efficace au quotidien. Côté autonomie, le constructeur annonce 180 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela correspond à une surface de 180 m² qu’il peut nettoyer en un seul passage. Lorsque la batterie est faible, n’oubliez pas que c’est un aspirateur autonome, il se rendra donc tout seul à sa station de recharge — comme un grand — et reprendra là où il s’était arrêté pour s’assurer de terminer le travail.

