En promo, le Xiaomi Black Shark 4 Pro devient le plus abordable des smartphones gaming

Conçu pour le gaming, le Black Shark 4 Pro propose les meilleures caractéristiques pour satisfaire les joueurs. Il ne se contente pas seulement d'offrir des performances excellentes en jeu, mais présente aussi des allures premium avec des finitions élégantes. En ce moment, ce smartphone profite d'un excellent rapport qualité-prix grâce à cette réduction.

Dans la pléthore de smartphones proposés par Xiaomi, on retrouve la gamme Black Shark, qui tout simplement dédiée au gaming. Une catégorie qui n’est pas délaissée par le géant chinois, et ne laisser aucune place à la concurrence, comme le Asus Rog Phone 5 par exemple. Si nous avions pu tester le précédent modèle, le Black Shark 4 Pro apporte son lot de nouveautés et d’améliorations pour gagner le coeur des joueurs et des joueuses qui cherchent l’excellence. La bonne nouvelle c’est qu’il profite aujourd’hui, d’une réduction de 90 euros par rapport à son prix initial.

Le Black Shark 4 Pro en quelques mots

Un smartphone dédié au gaming

Équipé d’une charge ultra rapide à 120 W et du puissant SoC 888 de Qualcomm

Un bel écran AMOLED à 144 Hz et deux haut-parleurs stéréo

Initialement au prix de 579 euros, la version 8 + 128 Go du Xiaomi Black Shark 4 Pro est aujourd’hui disponible à 489 euros sur Cdiscount. Soit une réduction immédiate de 90 euros.

Un smartphone gaming aux allures premium…

Xiaomi impressionne par son catalogue de produits, le constructeur chinois peut parfois surprendre tant il est présent sur tous les domaines. Et c’est avec sa gamme Black Shark, que la firme chinoise s’attaque aux smartphones dédiés au gaming et faire ainsi de l’ombre aux réputés Asus Rog Phone et Lenovo Legion. Avant d’aller dans le vif du sujet, il est important de souligner que le Black Shark 4 Pro mise sur un design plutôt sobre et élégant, avec un écran aux bordures fines et un poinçon pour la caméra selfie. Une esthétique qui n’est pas sans rappeler celle que l’on retrouve habituellement sur les téléphones haut de gamme.

II garde toutefois des traits dignes des appareils gamers comme exemple, la présence d’un éclairage RGB sur le logo au milieu du dos en verre du smartphone. C’est aussi sur les tranches que son aspect gaming ressort, où l’on retrouve deux gâchettes physiques sur la tranche droite, qui s’avèrent bien pratiques pour les FPS. Elles permettent d’offrir une bonne expérience en jeu en mode paysage, et de retrouver les sensations d’une console portable. D’autant qu’il est possible de configurer à souhait ces deux gâchettes grâce à l’application KeyMap, disponible dans le HUB embarqué Game Studio.

… Qui se rapproche d’une console portable

Bien sûr un smartphone gaming doit maintenir la cadence pour séduire les joueurs les plus assidus. Xiaomi délivre un appareil puissant en intégrant sur son modèle Pro un Snapdragon 888 de chez Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM en format LPDDR5 et un stockage de 128 Go au format UFS3.1 pour la rapidité de transfert. Que vous utilisiez le Black Shark 4 Pro pour naviguer sur le web, ou jouer de longues heures, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement. Et ce même si vous vous amusez sur les jeux 3D les plus gourmands. Pour parfaire le tout, le modèle Pro bénéficie d’un écran AMOLED de 6,67 pouces de 144Hz avec un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 720Hz donnant au téléphone un temps de réponse tactile de 8,3 ms — vous allez pouvoir profiter d’une fluidité excellente lors de vos sessions de jeu.

La partie son est également de premier ordre avec la présence de deux haut-parleurs stéréo symétriques qui permettent d’offrir un son immersif. En revanche, la partie photo est plus classique avec la présence de 3 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels. L’autonomie de situe dans la moyenne haute avec sa grosse batterie de 4 500 mAh, mais ce que l’on apprécie surtout c’est la présence d’une charge ultra rapide de 120 W, qui va permettre de charger le smartphone en moins de 15 minutes.

