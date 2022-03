Ce PC portable doté de 2 écrans n’est plus si cher que ça grâce à cette offre

Asus pousse le concept d’un PC portable à deux écrans, en remplaçant le pavé tactile par un petit affichage secondaire. Plus polyvalent, ce laptop a tout pour plaire, surtout avec cette réduction qui le fait passer de 899 euros à 749 euros chez Rue du Commerce.

Avec sa gamme ZenBook Duo, Asus muscle son jeu en intégrant un deuxième écran sur son ordinateur portable. Ce laptop offre ainsi de nombreuses possibilités pour améliorer la productivité. Que ce soit pour les tâches du quotidien ou plus gourmandes, cet ultrabook sera répondre à toutes vos exigences.

Les points forts du ZenBook Duo (UX481FA)

Le combo écran 14″ + ScreenPad Plus

Intel Core i5 + 8 Go de RAM + SSD 512 Go

Une autonomie longue durée

À sa sortie en 2019, le prix du prix de ce laptop Asus ZenBook Duo dépassait les 1 000 euros, mais aujourd’hui il est possible de l’avoir en promotion à 749,99 euros sur le site de Rue du Commerce.

Un ultrabook à double écran pour un plus grand usage

Face à la gamme ZenBook d’Asus, la qualité de sa fabrication et la beauté de son design sautent aux yeux. Il est surtout doté d’une conception originale, car ce laptop à la particularité de proposer deux écrans, avec un ScreenPad Plus au-dessus du clavier. Pour l’écran principal, Asus a opté pour une dalle NanoEdge de 14 pouces d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels, et offre un ratio screen-to-body excellent de 90 % pour un réel confort de lecture.

Le second écran, loin d’être un simple gadget, jouit d’une définition de 3 840 x 1 100 pixels, en plus d’être complètement tactile. Il agit comme un second affichage bienvenu qui facilite grandement les activités multitâches ou la navigation générale. Tout est pensé pour interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané, il même possible de dessiner et même de prendre des notes via un stylet.

De bonnes performances assurées par Intel

Côté puissance, il n’a pas à rougir avec la présence d’un processeur Intel Core i5 10210U de dixième génération épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration peut paraître vieillissante surtout quand on sait que Intel a déjà présenté ses nouveaux processeurs de 12e génération, pourtant le laptop a dû répondant. Il sera capable d’accomplir des tâches bureautiques et même les plus poussés, faire tourner un logiciel gourmand sans souffrir de ralentissement. En revanche, il ne faudra pas en demander trop sur les jeux 3D sans la présence d’une carte graphique dédiée. Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 256 Go qui va apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système avec des délais de chargement brefs, et une exécution sans latences.

En plus des performances, la connectique est aussi au rendez-vous avec la présence d’un port USB-C, USB-A, HDMI, lecteur microSD… même le port jack est là. On retrouve également une compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. Et pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur taïwanais annonce plus de 20 heures sans le ScreenPad activé et environ 15 heures avec. C’est largement suffisant pour passer toute une journée loin du chargeur.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer le ZenBook Duo d’Asus avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.