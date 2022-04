Cette barre de son Samsung est puissante (410 W) pour un prix abordable grâce à cette offre

Il est possible de trouver, sur le marché, des barres de son à petit prix, mais suffisamment puissantes pour qu'on s'y intéresse. C'est le cas de la Samsung HW-A550, dont la fiche technique vaut davantage le détour grâce à la promotion dont elle bénéficie actuellement. Darty et Fnac proposent en effet une réduction de 100 euros, qui fait passer le prix de 299 euros à 199 euros.

En termes de qualité sonore, même les téléviseurs les plus pointus ne proposent pas toujours un résultat satisfaisant pour pouvoir profiter au maximum de ses sessions cinéma. Heureusement, les barres de son viennent combler ce manquement grâce à des technologies toujours plus performantes. Inutile pour autant de vider son compte en banque pour en acquérir une, puisque certains modèles abordables démontrent eux aussi une belle puissance. C’est le cas de la Samsung HW-A550, dont le prix ne dépasse en ce moment pas les 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-A550

Une puissance totale de 410 W

Compatible DTS Virtual:X pour un son 3D surround

Avec Bluetooth multipoint

Initialement proposée à 299 euros, la barre de son Samsung HW-A550 accompagnée de son caisson de basses sans fil est désormais disponible à 199 euros chez Darty ainsi qu’à la Fnac.

Une barre de son puissante avec son caisson de basses

Digne héritière de la HW-T550, la barre de son Samsung HW-A550 reprend le design noir de sa prédécesseure. Là encore, on aura droit à un caisson de basses qui accompagne la barre, et le couple fonctionne très bien, grâce notamment à une puissance décuplée par rapport à la version précédente. En effet, là où la HW-T550 proposait 320 W (avec 160 W pour le caisson), la HW-A550 est capable de fournir jusqu’à 410 W en tout. Le caisson délivre à lui seul une puissance de 250 W. S’agissant de ce caisson, celui-ci est toujours sans fil comme l’ancienne version, et pourra donc facilement être installé près de votre téléviseur. Vous pourrez ainsi le placer sur votre meuble TV ou par terre. La barre de son pourra quant à elle se glisser devant votre télévision, ou même être fixée au mur grâce à l’accroche prévue à cet effet. Les deux se synchroniseront à l’aide du Bluetooth 4.2 avec votre TV.

Un son 3D surround pour une bonne immersion

Concernant ses performances, la barre de son Samsung HW-A550 propose un effet surround grâce à la technologie DTS Virtual:X. Outre l’immersion qu’elle confère, elle nous fera aussi profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Un mode « Bass Boost » est même disponible pour renforcer encore plus l’immersion. Quant au mode « Adaptive Sound Lite », il se chargera d’analyser le contenu visionné pour optimiser son rendu sonore grâce à son intelligence artificielle. Ajoutons à cela un « Game Mode » qui, comme son nom l’indique, est dédié au jeu vidéo et permettra d’obtenir des effets sonores encore plus réalistes.

Autre atout de cette barre de son : la présence du Bluetooth multipoint, qui vous permettra de connecter deux appareils simultanément, sans avoir à en déconnecter un en cours de route pour basculer de l’un vers l’autre. Enfin, la barre de son peut être contrôlée avec la télécommande intelligente de votre TV Samsung. Cette télécommande universelle pourra même contrôler d’autres appareils compatibles, comme des décodeurs par exemple. Enfin, la connectique est assurée avec une prise HDMI ARC et une HDMI CEC.

D’autres barres de son à découvrir

Si vous souhaitez jeter un œil à la concurrence avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son à acheter en fonction de son budget.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.