La tablette Realme Pad devient encore plus abordable grâce à cette offre

Si vous recherchez une tablette suffisamment puissante pour un usage basique sans avoir à casser la tirelire, la Realme Pad est faite pour vous. Sa fiche technique est tout à fait honorable pour le prix auquel elle est proposée aujourd'hui : 159 euros au lieu de 239 euros.

La Realme Pad est la première tablette tactile de la marque. Elle a la particularité d’offrir des caractéristiques suffisantes pour bénéficier d’une expérience utilisateur agréable au quotidien tout en étant vendu à un bon prix. Et, aujourd’hui, elle devient encore plus intéressante grâce à une réduction de 80 euros.

La Realme Pad en quelques mots

Un grand écran 10,1 pouces avec de fines bordures

Des performances solides grâce à la puce G80

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Autonomie de 2 à 3 jours selon l’utilisation

Au lieu de 239 euros habituellement, la Realme Pad avec 32 Go de stockage (extensible via microSD) est aujourd’hui disponible à seulement 159 euros sur eBay. On la trouve aussi en promotion à 161 euros sur Cdiscount, en utilisant le code promo AFFAIRE10 avant de procéder au paiement de la commande.

Une tablette performante pour le prix

La Realme Pad n’est définitivement pas la plus puissante des tablettes du moment, mais force est de constater que son rapport performances-prix est très intéressant aujourd’hui. Dans le but de profiter d’une expérience utilisateur fluide dans toutes les conditions, elle embarque la puce Helio G80 de MediaTek avec 3 Go de mémoire vive. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux gourmands en 3D, mais en 2D et l’interface promet d’être réactive, même avec plusieurs applications en fond. La tablette est compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, d’une part pour se connecter à Internet et d’autre part pour connecter des appareils en mode sans fil.

L’autonomie n’est d’ailleurs pas mise de côté, car la Pad de Realme intègre une grosse batterie de 7 100 mAh — de quoi faire tenir la tablette une bonne journée, voire deux ou trois selon votre utilisation. Côté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 16 mégapixels, tandis que la caméra ultra grand-angle à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo, propose 8 mégapixels. Realme intègre même Google Kids Space pour faciliter l’utilisation de la tablette dans un cadre familial. Un design proche de l’iPad La marque chinoise s’inspire évidemment des meilleurs sur le marché, on ne peut donc pas reprocher ce design tout en rondeur et très élégant instauré par la Pomme sur sa gamme Pro. Les bordures sont ici assez fines autour de l’écran LCD de 10,4 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 000 x 1 200 pixels, dans le but de favoriser l’immersion. Cependant, il faudra faire abstraction d’un taux de rafraichissement au-dessus des 60 Hz classiques sur cette gamme de prix. Petit détail qui a son importance : la Realme Pad se vante d’être plus fine qu’un iPad avec seulement 6,9 mm d’épaisseur, donc plus agréable à utiliser et plus facile à transporter.

