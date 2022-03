La PS5 est toujours indisponible, mais pas chez SFR grâce à cette offre Fibre

Au vu du succès de l'opération, SFR renouvelle son offre regroupant un abonnement fibre accompagné d'une PlayStation 5. De quoi être à la page pendant au moins 2 ans.

Comme attendu, la PlayStation 5 est un succès indéniable au point même qu’après plus d’un an de sa sortie, les stocks sont toujours à sec, la crise du Covid n’ayant pas aidé. C’est pour cette raison que les offres vous permettant d’obtenir la précieuse console de Sony se multiplient et SFR ressaute allégrement sur l’occasion. L’opérateur regroupe dans une seule offre un abonnement fibre à partir de 49 + 8 euros par mois avec un engagement de 2 ans et une PlayStation 5 en version Digitale ou Standard. Tous les détails sont renseignés dans cet article.

Que propose concrètement la PS5 ?

Une console de nouvelle génération et sa nouvelle manette DualSense

Les jeux exclusifs Sony et la rétrocompatibilité avec les jeux PS4

Les chargements et l’installation ultra rapides des jeux grâce à l’apport du SSD NVMe de nouvelle génération

Que comprend l’abonnement à la box SFR Fibre Power 8 ?

Une box de dernière génération offrant des débits pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement

Un bouquet TV de plus de 200 chaînes et la compatibilité avec les services de VOD les plus populaires : Netflix, Prime Video, Disney+, etc.

L’apport du Wi-Fi 6 offrant une très faible latence sans-fil

la PS5 Digital Edition est disponible à 49 euros + 8 euros par mois durant 24 mois avec l’offre SFR Fibre Power 8 à 34 euros par mois la première année puis à 53 euros par mois. Pour la version Standard, le prix monte à 149 euros + 8 euros par mois durant 24 mois. De plus, une manette supplémentaire Dualsense est incluse aux packs. Ces offres viennent avec deux ans d’engagement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les PS5 Digital Edition et Standard. Le tableau se met à jour automatiquement.

Pourquoi la PS5 doit-elle figurer dans votre salon ?

Avec les derniers jeux en date que sont Horizon Fobidden West ou encore Gran Turismo 7, la PS5 justifie encore le gap générationnel significatif par rapport à la génération précédente. Il faut dire qu’elle en a sous le capot cette console blanche : un processeur AMD Ryzen Zen 2, un GPU AMD RDNA 2 de 10,28 TFLOPS et 16 Go de RAM. Elle est donc capable de faire tourner des jeux jusqu’en 4K en résolution native. Le son n’est pas non plus en reste avec une gestion de l’audio 3D grâce à la puce baptisée Tempest Audio. Avec un casque compatible, c’est un pur bonheur !

Fini les temps de chargement interminables grâce à l’apport du SSD NVMe et ses débits en lecture extrêmement élevés (5,5 Go/s). Le téléchargement de jeux se fait aussi extrêmement rapidement. Enfin l’excellente manette DualSensé offre une très bonne prise en main en plus d’une nouvelle expérience sensitive grâce aux moteurs de vibrations intégrées aux gâchettes.

Pourquoi choisir la box Fibre de chez SFR ?

C’est l’autre gros apport de cette offre, SFR met inclus un abonnement à sa Fibre Power 8 comprenant une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement (partagés entre plusieurs appareils) et la SFR Box 8. Pour cette dernière, il s’agit de la box de dernière génération de l’opérateur disposant d’un format carré (15 x 15 cm) mais qui ne manque pas de puissance et de fonctionnalité. Au programme : une interface TV complète et une compatibilité 4K HDR Dolby Vison et Dolby Atmos. La SFR Box 8 prend aussi en charge le Wi-Fi 6 (ou 802.11ax) ainsi que l’assistant vocal maison de SFR en plus d’Alexa.

Les calculs sont bons !

Ne vous en faites pas, nous avons fait les calculs afin que ne vous ne vous sentiez pas floué par cette offre un peu particulière. Dans un premier temps, sachez qu’il s’agit avant tout d’un abonnement étalé sur 24 mois (la durée d’engagement), voici le détail de l’offre :

Prix d’achat de la PS5 Digital Edition : 49 euros+ 8 euros par mois durant 24 mois, soit 241 euros

Prix d’achat de la PS5 Standard : 149 euros+ 8 euros par mois durant 24 mois, soit 341 euros

Prix de l’abonnement Power 8 : 34 euros par mois pendant 1 an puis 53 euros par mois, soit 1044 euros sur 24 mois

Frais de mise en service : 49 euros

Le prix de l’offre complète sur 24 mois est donc de 1334 euros pour la PS5 Digital Edition et 1385 euros pour la PS5 Standard.

Pour comparaison, la PS5 Digital Edition avec manette supplémentaire est disponible à 468 euros. Cela nous permet de calculer un coût de revient de l’abonnement de SFR Power 8 à 1 044 euros sur deux ans, soit une moyenne de 43,5 euros par mois sur les 24 premiers mois en prenant en compte les frais d’installation. Ce chiffre monte à 57,7 euros mensuels pour la PS5 Standard.

Il est possible de faire des économies en se passant de la Box 8, l’abonnement passe alors à 34 euros par mois la première année puis à 53 euros par mois par la suite.

En bref, il s’agit d’une belle offre pour profiter d’un subventionnement sur le prix de la PS5 et d’un abonnement Fibre haut de gamme.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la PlayStation 5 Digital Edition.

