La fibre à moins de 20 euros par mois, c’est possible même chez Bouygues, Orange et SFR.

Vous ne savez pas encore quelle offre box fibre ou ADSL choisir pour votre nouveau logement ou que vous souhaitez simplement passer à la vitesse supérieure ? Nous avons d’ailleurs regroupé pour vous toutes les meilleures offres du moment à moins de 20 euros pour mieux vous orienter dans votre choix.

Les meilleures offres Fibre à moins de 16 €/mois

Bbox Fit : 15,99 euros pendant un an et 2 mois offerts

Avec son abonnement Bbox Fit, Bouygues Telecom propose tout simplement le meilleur rapport qualité prix disponible sur le marché, tout du moins, pour la première année. Cette offre propose une ligne fibre de qualité, mais aussi la fourniture d’une ligne téléphonique avec des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, en DOM, mais aussi dans plus de 110 pays en Europe.

Mais le plus intéressant, surtout pour le prix, c’est le volet Internet avec un débit débit fibre pouvant monter jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement, et 200 Mb/s en upload. La Bbox Must monte quant à elle à 1Gb/s et 400 Mb/s. De quoi pouvoir profiter de tout votre contenu vidéo en streaming jusqu’en 4K ou de jouer en ligne ou de télécharger sans réelles contraintes. La TV est incluse d’office dans l’offre Bbox Must avec plus de 180 chaînes et un décodeur Android TV 4K.

Enfin, dans le cadre d’un changement d’opérateur, c’est Bouygues Telecom qui fera les démarches pour résilier votre ancien abonnement sans démarche supplémentaire de votre part. Mieux, l’opérateur vous propose aussi de rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien abonnement en remplissant un simple formulaire.

Les points clés des offres Bbox

Jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mbit/s en envoi

Appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays

Prix bas pendant un an

L’offre en cours chez Bouygues Telecom avec la Bbox Fit est à 15,99 euros par mois pendant 12 mois avec 2 mois offerts sur un engagement de un an. Le prix passe ensuite à 29,99 euros mensuels. L’offre Bbox Must garde les mêmes avantages en étant listée à 22,99 euros par mois puis 39,99 par la suite.

L’opérateur Orange s’assure de faire disposer à ses clients d’une qualité de réseau optimale tout en délivrant un prix contenu. Habituellement proposée aux alentours de 30 euros, l’offre Livebox Fibre est aujourd’hui listée à 19,99 euros pendant un an.

Concernant la partie Internet, celle-ci propose un débit jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi si vous êtes éligible à la fibre. L’offre comprend donc la fourniture d’une Livebox 5 disposant de 4 ports Ethernet en plus de l’apport du Wi-Fi 5 afin de connecter vos appareils au réseau domestique, même si l’on vous recommandera toujours l’achat d’un routeur plus performant surtout pour les connexions sans fils. La partie TV est quant à elle gérée par un décodeur dédié avec un bouquet de 140 chaînes, dont les principales étant compatibles 4K UHD.

Les points clés de l’offre Livebox Fibre

400 Mb/s de débit en téléchargement et en upload ;

appels illimités vers les fixes

un décodeur TV 4K avec jusqu’à 140 chaînes de TV (activation de 40 euros)

En ce moment, l’abonnement mensuel Livebox Fibre tombe à 19,99 euros par mois seulement pendant un an, avant de repasser à 41,99 euros. L’engagement est de 12 mois.

SFR box : 16 euros par mois pendant un an et 2 mois offerts

Malgré la présence de RED et de ses offres fibre à prix souvent très bas, c’est en effet chez SFR que l’on trouve l’abonnement fibre le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. En choisissant cet abonnement, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 500 Mbit/s de débit en symétrique (en téléchargement et en envoi). Cela vous sera notamment utile pour tout un tas d’usages comme le téléchargement en P2P, le streaming de jeux et de vidéo et même l’utilisation d’objets connectés.

Le plus de SFR c’est l’apport de la TV. L’opérateur propose 160 chaînes TV dans son abonnement sans coût supplémentaire et avec une box TV dédiée et incluse. Avec le débit fibre, vous profiterez donc d’une majorité de chaînes en qualité HD et même en 4K pour certaines d’entre elles. La téléphonie n’est pas non plus en reste avec une ligne fixe disposant des appels illimités vers les Fixes en France et vers plus de 100 pays en Europe et dans le reste du monde.

Attention, en ce qui concerne la fibre SFR, elle peut être de diverses natures, la plus répondue chez cet opérateur étant la fibre dite « THD » pour « Très Haut Débit » qui ne peut être considérée comme de la vraie fibre, car passant par le réseau de télévision câblé historique et non par des lignes dédiées. Veillez à bien vous renseigner avant achat.

Les points clés de l’offre SFR Box

Jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Un bouquet TV de 160 chaînes

Avec un engagement d’un an

l’offre fibre SFR Box 7 est à 16 euros par mois pendant un an avec 2 mois offerts avant de passer à 38 euros mensuels. Un engagement de un an est nécessaire pour pouvoir en bénéficier.

La boîte Sosh : 14,99 euros par mois pendant un an

Sosh profite du réseau fibre de l’opérateur historique Orange comme c’est le cas pour la partie Mobile. La boîte Sosh offre un débit théorique maximal de 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. C’est moins que ce peuvent offrir ses concurrents directs, mais c’est largement suffisant pour profiter d’une connexion à domicile de qualité et fiable, d’autant plus qu’il s’agit d’une vraie fibre de type FTTH.

La boîte Sosh donne aussi accès à une ligne téléphonique fixe comprenant les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et dans plus de 100 destinations internationales. La TV est présente, mais en option sur demande avec un accès gratuit à 72 chaînes depuis l’application TV d’orange sur smartphone, tablette et ordinateur. Vous pouvez si besoin opter pour un décodeur TV pour 5 euros supplémentaires par mois donnant automatiquement accès à plus de 140 chaînes une fois branchée à votre TV.

Les points clés de la boîte Sosh Fibre

300 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Une ligne fixe avec plus de 100 destinations internationales

La TV en option gratuite et payante

La boîte Sosh est actuellement au prix de 14,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 29,99 euros mensuels.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

