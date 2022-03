Quand le drone premium DJI Mavic 3 baisse son prix de près de 350 euros

DJI est un acteur incontournable dans le monde des drones. Son Mavic 3 est le modèle le plus haut de gamme à l'heure actuelle, et donc l'un des plus chers. Mais aujourd'hui, on le trouve avec une belle ristourne sur Boulanger puisque son prix passe de 2 099 euros à 1 754 euros grâce à un code promo.

Le DJI Mavic 3 a été lancé au mois de novembre dernier et apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, que ce soit au niveau de la qualité d’images, de l’autonomie ou des fonctionnalités. Ce drone clairement premium coûte un certain prix, qui ne convient définitivement pas à tous les budgets, mais aujourd’hui celles et ceux qui voulaient se l’offrir seront ravis d’apprendre qu’il bénéficie d’une grosse réduction de 345 euros.

Le DJI Mavic 3, c’est quoi ?

Un drone qui peut filmer jusqu’en 5,1 K

Avec une autonomie record de 46 minutes

De nouvelles fonctionnalités, dont l’ActiveTrack 5.0

Un capteur principal 2 fois plus gros et l’ajout du téléobjectif

Au lieu de 2 099 euros habituellement, le DJI Mavic 3 est aujourd’hui affiché à 1 949 euros chez Boulanger, mais en utilisant le code promo TIMETOFLY avant de procéder au paiement, le prix du drone chute à 1 754,10 euros.

Un drone bourré de fonctionnalités

Le DJI Mavic 3 représente donc une belle montée en gamme par rapport aux anciens modèles premium de la marque, mais la photo n’est pas le seul élément qui a été amélioré. Il bénéficie, par exemple, d’une nouvelle version du système de détection d’obstacles et de la navigation autonome grâce à huit capteurs optiques qui permettent d’analyser tout ce qui entoure le drone dans un rayon de 200 mètres. On peut aussi citer le nouvel ActiveTrack 5.0 qui peut maintenant de suivre un sujet en mouvement vers l’avant, l’arrière, la gauche, la droite, en diagonale ou encore la prise en charge de Galileo et BeiDou en plus du GPS pour améliorer la stabilité en vol stationnaire, donc la qualité des poses longues et des timelapses, même le retour automatique en point de décollage est meilleur qu’avant.

Ce n’est pas tout, puisque la portée maximale grâce au nouveau système de transmission O3+ est étendue jusqu’à 12 kilomètres avec un retour vidéo en 1080p à 60 ips. Mais l’amélioration la plus importante et la plus convaincante est sans aucun doute l’autonomie du drone, qui peut atteindre 46 minutes en marche avant sans vent et 40 minutes en mode stationnaire, contre respectivement 31 et 29 minutes pour le Mavic 2 Pro. De plus, la charge rapide de 65 W via Power Delivery est très efficace pour réutiliser rapidement le Mavic 3. Enfin, les vitesses de vol augmentent aussi, passant de 20 à 21 mètres par seconde en marche avant, de 5 à 8 m/s en montée et surtout de 3 à 6 m/s en descente.

Multi capteur photo

Comme sur les smartphones, les drones commencent maintenant eux aussi à multiplier les capteurs. Le nouveau DJI Mavic 3 possède en effet deux capteurs sur son module photo/vidéo non amovible, à savoir un capteur principal de 20 mégapixels et un autre secondaire de 12 mégapixels. Le premier est le plus intéressant, puisqu’il adopte le format Four Third (17,3 x 13 mm), presque 2 fois plus grand que les capteurs 1 pouce (13,2 x 8,8 mm) des Mavic 2 Pro et Air 2S, dans le but d’augmenter la plage dynamique (à 12,8 stops) et diminuer le bruit. Il offre la possibilité de filmer en 5,1K (5 120 x 2 700 pixels) de 24 à 50 images par seconde, en DCI 4K (4 096 x 2 160 pixels) ou en Ultra HD 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 24 à 120 images par seconde, et en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 24 à 200 images par seconde.

Le second capteur n’est pas évidemment aussi performant, mais il permet tout de même d’apporter un peu de polyvalence pour le nouveau drone de DJI. Il s’agit en fait d’un capteur de 1/2 pouce avec un téléobjectif permettant de zoomer jusqu’à x6,75 par rapport au capteur principal, ce qui sera très utile pour apercevoir les détails encore plus lointains dans l’image. En revanche, il ne peut filmer au mieux qu’en Ultra HD 4K à 30 images par seconde.

