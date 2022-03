Amazon Prime inclut 1 an de service à Deliveroo Plus dans son abonnement

Les abonnés d’Amazon Prime peuvent désormais profiter du service Deliveroo Plus gratuitement durant un an. Pratique si vous avez l’habitude de vous faire livrer vos repas à domicile.

Pour 5,99 euros par mois sans engagement, on ne peut pas dire qu’Amazon Prime soit une mauvaise affaire. C’est d’autant plus le cas depuis peu, car le service vient d’ajouter, sans surcoût, l’accès à un abonnement d’un an à Deliveroo Plus, afin d’obtenir la livraison de repas gratuite à domicile ou au bureau.

Qu’offre l’abonnement à Amazon Prime

La Livraison gratuite sur des milliers de références en 1 jour ouvré

Prime Vidéo et son catalogue de centaines de films et séries en streaming

Prime Music et son catalogue de 2 millions de titres, sans aucune publicité

Et maintenant le service de livraison de repas Premium par Deliveroo pendant un an

L’abonnement à Amazon Prime ajoute un abonnement d’un an au service Deliveroo Plus pendant un an et sans surcoût. L’abonnement à Amazon Prime reste à 5,99 euros par mois ou 49,00 euros par an. Si vous êtes étudiant, vous pouvez profiter de 90 jours d’essai à Amazon Prime avec. Après votre essai, le tarif Prime s’élèvera à 24,00 € par an.

Deliveroo Plus : une année de livraison de repas gratuite

Le service de livraison de repas à domicile propose un abonnement premium baptisé Deliveroo Plus. Celui-ci est désormais intégré au programme Prime. Pendant un an avec Amazon Prime, vous pouvez en bénéficier gratuitement. Pour toute commande de 25 euros passée sur Deliveroo, vous ne payez plus les frais de livraison. Autrement dit, si vous vous faites livrer régulièrement, cela peut représenter des dizaines d’euros d’économisés sur l’année.

À la fin des 12 mois offerts, vous pouvez choisir de rester abonné pour 2,99 euros par mois, ou bien de vous désinscrire. Pour en bénéficier, il suffit de lier son compte Amazon Prime à un compte Deliveroo. Si vous profitez déjà d’un abonnement Deliveroo Plus, celui-ci sera mis en pause au profit de l’abonnement avec Amazon Prime et vous serez automatiquement basculé sur votre abonnement Deliveroo Plus initial au bout des 12 premiers mois.

Amazon Prime, c’est aussi de la vidéo, de la musique, du gaming et tant d’autres avantages

Amazon Prime s’est largement étoffé au fil des années. En plus de la livraison en un jour ouvré gratuite pour des millions d’articles vendus sur Amazon, d’autres éléments sont venus se greffer au service, qui ne coûte, rappelons-le, seulement 5,99 euros par mois. D’abord, Prime Video, une plateforme de streaming comprenant des centaines de films, documentaires et séries accessibles depuis tous vos écrans connectés.

Ensuite, Amazon Music et ses deux millions de titres musicaux en illimité. Viens s’ajouter au tableau Prime Gaming pour obtenir des jeux PC via l’application Twitch et des DLC, skins ou boost pour de nombreux jeux Free to Play.

Tout savoir sur Amazon Prime

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’abonnement à Amazon Prime, n’hésitez pas à consulter notre article dédié au service d’abonnement.

