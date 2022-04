Seulement 179 € pour ce smartphone avec écran 90 Hz et compatible 5G

Pour un appareil entrée gamme, le Realme 8 5G embarque des caractéristiques solides pour son prix. Et aujourd’hui, on le trouve à un prix bien plus abordable sur Cdiscount : 179,90 euros au lieu de 259 euros.

Realme prend de plus en plus de place sur le marché des smartphones. Le constructeur vient jusqu’à titiller le géant Xiaomi, en concevant des smartphones abordables avec une fiche technique équilibrée. Dans son catalogue, on retrouve le Realme 8 5G, un appareil entrée de gamme qui fait peu de concessions sur sa fiche technique. Aujourd’hui il est proposé à un excellent rapport qualité-prix grâce à cette remise de 80 euros sur son prix initial.

Les points forts du Realme 8 5G

Un écran IPS LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Un processeur efficace qui apporte la 5G

Si la version 5G avec 128 Go du Realme 8 était à 259 euros à sa sortie, aujourd’hui elle est à proposée à seulement 179,90 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 8 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un look soigné et discret

Le Realme 8 5G mise sur un design plus sobre et minimaliste comparé aux deux autres smartphones de la gamme. Avec la disparition du slogan « DARE TO LEAP », ce modèle devient plus discret et offre un dos brillant avec un effet miroir plus appréciable. Autrement, on a droit à un écran IPS LCD de 6,5 pouces affiche une définition Full HD+ qui se montre très bon, avec des couleurs justes, une bonne luminosité, et un excellent contraste.

Pour oublier l’absence de l’AMOLED, l’écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz assurant ainsi une expérience fluide au quotidien. Une fois retourné, on découvre un triple capteur photo. Contrairement au Realme 8 classique, son capteur principal est de 48 mégapixels, avec une lentille 6P ouvrant à f/1,8. On perd un peu en définition, mais la qualité photo est au rendez-vous. Cependant, il manque de polyvalence avec l’absence de l’ultra grand-angle.

Performant et endurant

Pour les performances, le Realme 8 5G peut compter sur le SoC MediaTek Dimensity 700 avec 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il ne faut pas s’attendre à un monstre de puissance. Cependant l’expérience utilisateur sera fluide sur cette tranche de prix que ce soit pour le multitâche ou les jeux gourmands dans des conditions graphiques toutefois revues à la baisse. Et, cette puce a le mérite d’apporter une compatibilité avec le réseau 5G. À noter, il tourne sous Android 11 avec l’interface Realme UI 2.0.

Quant à son autonomie, le Realme 8 5G se montre très endurant grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez tenir aisément toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. Mais du côté de la recharge, il faudra compter seulement sur un bloc à 18 W. Une charge très lente qui demandera plus d’une heure pour le recharger à 100 %.

Les bons smartphones pas chers

Afin de comparer le Realme 8 5G avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.