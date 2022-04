Xiaomi : le récent écran gaming 2K de 27 pouces et 165 Hz est à -40 %

Côté écran PC gamers, Xiaomi se diversifie de en plus et propose une nouvelle référence : le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27”. Il a de quoi plaire, surtout quand son prix passe de 499 euros à 299 euros.

Légèrement installé sur le segment des écrans PC dédiés au gaming, Xiaomi ajoute une nouvelle référence pour étoffer son catalogue. Moins imposant que son écran ultra wide de 34 pouces, la firme chinoise mise sur un format plus classique avec des caractéristiques très honorables, pour convenir aussi bien à une utilisation gaming que bureautique. Il a de bons arguments à faire valoir, tout comme son prix qui devient plus abordable grâce à cette remise de 200 euros sur son prix.

Les points forts du moniteur de Xiaomi

Une dalle IPS LCD de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Lancé au prix de 499 euros, aujourd’hui il est possible de se procurer le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″ pour 299,99 euros seulement chez la Fnac et Darty grâce à une remise cumulée à une ODR — valable jusqu’au 3 mai 2022.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un moniteur minimaliste, avec une bonne résolution

Généralement l’esthétique d’un écran PC gamer n’est pas dans la sobriété, ni dans la finesse. C’est pourtant le choix de Xiaomi avec son Mi 2K Gaming Monitor 27 qui mise plutôt sur un look simple. Une fois posé sur votre bureau, il saura se montrer discret et peu encombrant sur votre espace de travail. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

L’écran n’est certes pas incurvé, sa diagonale de 27 pouces avec ses fines bordures sur 3 côtés procure une bonne immersion. On a droit à une dalle IPS qui offre un ultra grand-angle de vue à 178° pour afficher plus de détails. Quant à la résolution, l’écran de Xiaomi offre une définition QHD 2 560 x 1 440 pixels. C’est une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Des caractéristiques solides pour satisfaire les gamers

Ce moniteur peut bien entendu convenir aux créateurs de contenu, qui font du montage vidéo par exemple, mais il est surtout pensé pour les gamers. Il possède un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour avoir des images fluides. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, le moniteur offre un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Même s’il lui manque les technologies VRR habituelles chez AMD et Nvidia, le Mi 2K Gaming Monitor 27 dispose de la technologie Adaptive-Sync. Une fois activée, cette dernière va permettre d’éliminer les déchirures d’écran et les temps de latence, pour pouvoir délivrer une expérience de jeu fluide et stable. Pour finir, la connectique se compose d’un DisplayPort, d’un port HDMI ainsi que de l’USB et une sortie audio pour brancher vos haut-parleurs ou un casque.

Les meilleurs écrans PC gamer du moment

Si vous voulez comparer le moniteur de Xiaomi avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.