Le chargeur rapide officiel de Samsung perd quasiment la moitié de son prix

Samsung n'incluant plus de chargeur dans la boîte de ses nouveaux smartphones, il est parfois nécessaire d'en acquérir un nouveau pour recharger son appareil. Pour cela, inutile de dépenser une fortune puisque le chargeur rapide officiel de la marque, avec 25 W, est en ce moment proposé à 13,90 euros au lieu de 24,90 euros sur Amazon.

C’est au moment de la sortie de sa gamme de Galaxy S21 que Samsung a annoncé une nouvelle majeure pour les acheteurs de ses smartphones : les chargeurs ne seront désormais plus fournis avec ses appareils. La marque sud-coréenne a avancé des motivations écologiques pour justifier cette décision, mais des intérêts économiques rentrent aussi en compte puisque certains clients ne possédant pas déjà un chargeur compatible avec leur smartphone Samsung pourraient vouloir en acheter un. Quoi qu’il en soit, il est toujours plus appréciable d’en acquérir un à moindre coût, et c’est bel et bien le cas actuellement puisque le chargeur rapide officiel de Samsung bénéficie d’une réduction de 44 %.

Les points essentiels du chargeur rapide de Samsung

Le chargeur officiel 25W

Doté de la charge adaptative

Et d’une interface USB-C

D’abord affiché à 24,90 euros, mais parfois proposé à 19,90 euros, le chargeur rapide 25W de Samsung est en ce moment vendu à 13,90 euros sur Amazon.

Un modèle pour recharger votre appareil cinq fois plus vite

Avec ce chargeur de 25 W, Samsung propose une solution charge rapide qui permettra à votre appareil de se recharger presque 5 fois plus rapidement qu’avec un chargeur classique. Concernant les smartphones compatibles de la marque, les Galaxy S10 5G, A80, A70 et les autres modèles ultérieurs pourront fonctionner sans problème avec ce chargeur mural. Ainsi, selon la marque, ce modèle permet de recharger les Galaxy S20 et Galaxy Note 20 de plus de 50 % en 30 minutes. Sachez aussi que le chargement rapide pourra être utilisé avec les smartphones Apple, à partir de l’iPhone 8.

Avec une charge adaptative pratique

Ce chargeur Samsung dispose par ailleurs de la charge adaptative qui se conformera aux capacités de votre appareil. Concrètement, s’il est apte à délivrer une puissance maximale de 25W pour les smartphones ou autres produits compatibles, il pourra également s’adapter aux capacités des autres modèles. Donc vous pourrez tout de même opter pour ce chargeur, même si la puissance de la recharge de votre smartphone ne peut pas grimper jusqu’à 25 W.

Enfin, pour optimiser la rapidité de la charge, il faudra utiliser un câble USB Type-C, qui ne sera en revanche pas fourni dans la boîte. Notez toutefois que la marque intègre encore aujourd’hui un câble USB-C vers USB-C dans la boîte de ses smartphones.

D’autres chargeurs rapides sur le marché

