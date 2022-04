Asus VivoBook OLED : cet ultrabook Ryzen 7 + SSD 1 To perd 200 € de son prix

Que ce soit pour travailler ou pour se divertir, l’Asus VivoBook 15 OLED sera capable de répondre à la plupart des usages. Bonne nouvelle, aujourd’hui le modèle S533UA-L1437W est moins cher en passant de 1 099 euros à 899 euros chez Boulanger.

Avec un nombre important de modèles, la gamme Vivobook d’Asus permet de trouver une configuration répondant à ses besoins. Ici le modèle S533UA-L1437W est doté d’une fiche technique musclée et d’une belle qualité d’image qui plaira au plus grand nombre. Bonne nouvelle : il jouit d’une réduction de 200 euros sur son prix d’origine, pour alléger la facture.

L’essentiel à retenir du VivoBook OLED

Un écran OLED de 15,6 pouces (définition Full HD)

La puissance de la puce AMD Ryzen 7 5700U

16 Go de mémoire vive et SSD de 1 To

Habituellement proposé à 1 099 euros, le PC portable Asus VivoBook OLED 15 (S533UA-L1437W) se trouve être en promotion à 899 euros sur le site Boulanger.

Retrouvez le Asus VivoBook OLED 15 à 899 € chez Boulanger

Une machine polyvalente grâce à sa fiche technique solide

La polyvalence est le maître mot de l’Asus VivoBook S533UA-L1437W, ce qui le rend aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Il faut dire qu’il s’appuie sur une fiche technique solide : on retrouve une puce AMD Ryzen 7 5700U avec 16 Go de mémoire vive. Il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez.

Toutefois ce laptop trouvera ces limites sur le gaming, ce n’est pas une machine de guerre pour jouer, mais avec la présence de la carte graphique AMD Radeon, il pourra tout de même vous permettre de jouer à des jeux en 2D ou 3D peu gourmands. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 1 To qui va garantir une expérience utilisateur fluide dans la grande majorité des usages. Mieux, il tourne nativement sous Windows 11, la dernière version de l’OS de Microsoft à ce jour.

Avec en prime un écran OLED de qualité

En plus de sa puissance, il s’accompagne d’un bel écran OLED. Après l’avoir introduit sur sa gamme premium, Asus a déployé davantage cette technologie sur ses VivoBook. Ce modèle a donc droit à un écran OLED d’une diagonale de 15,6 pouces avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Résultat, c’est un plaisir pour nos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Côté design, on ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose un look sobre et élégant très réussi. Et malgré sa dalle imposante de 15,6 pouces, ce laptop prend peu de place avec son épaisseur de 1,79 cm et avec son poids de moins de 2 kilos, il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. La marque assure d’ailleurs une autonomie de 10 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Enfin ce VivoBook n’est pas pauvre en connectique, on retrouve un port USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI, trois ports USB, et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD et une prise jack vient compléter le tout.

Et la concurrence ?

