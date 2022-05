La Fnac déstocke ce grand TV 4K Philips 70″ (Ambilight) à un très bon prix

Avec la technologie Ambilight, les TV de Philips offrent une expérience de visionnage très différente de celle des autres. Pour en profiter au meilleur prix, le modèle Philips The One (70PUS8546) tombe à 799 euros contre 1 199 euros habituellement.

La gamme The One de Philips propose des téléviseurs à l’ambiance unique grâce à l’intégration de la fonction Ambilight sur 3 côtés. Si certains estiment que cette technologie tient plus du gadget qu’autre chose, elle procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Et quoi de mieux qu’une grande diagonale pour profiter pleinement de cette fonction ? Le TV Philips The One (70PUS8546) a d’ailleurs l’avantage d’afficher un prix plus contenu pendant ces French Days.

Le TV Philips The One en quelques mots

Une grande dalle de 70 pouces

Compatible 4K, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

La présence d’Android TV

La technologie Ambilight sur 3 côtés pour l’immersion

Initialement à 1 199 euros, le TV Philips The One 70PUS8546 bénéficie d’une réduction de 400 euros sur le site de la Fnac. À présent le téléviseur s’affiche au prix de 799 euros, soit presque 34 % de remise immédiate.

Un écran immense, qui fait la différence

Ce téléviseur Philips dispose d’une diagonale de 70 pouces, soit 177 cm, ce qui en fait un téléviseur d’une taille considérable, donc veillez à avoir suffisamment de place dans votre salon avant de l’acheter. Avec son design épuré et épuré, ce modèle est plutôt réussi avec ses bords fins. Si un écran plus grand est le moyen le plus simple d’obtenir une meilleure immersion, ce n’est pas la seule solution. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image, grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné.

Il peut être assez regrettable de ne pas avoir une dalle OLED ou QLED, malgré cela, ce TV LCD affiche une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter d’une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toutes circonstances.

Un TV qui profite du catalogue fournit du Play Store

L’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est son système d’exploitation. Cette SmartTV tourne sous l’OS Android TV. Vous aurez donc accès au catalogue d’application le plus fourni via le Play Store. On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Vous disposerez aussi de la fonctionnalité Chromecast, qui vous permettra de diffuser du contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, ainsi que de Google Assistant pour piloter votre TV à la voix.

Ce TV n’est, en revanche, pas vraiment destinée aux gamers. Elle intègre un port HDMI 2.1 autorisant seulement le VRR pour un jeu fluide et rapide, mais pas le 120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI 2.0, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

