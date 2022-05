Le prix de ce puissant PC portable avec une RTX 3070 baisse d’environ 900 €

Plus leur configuration est puissante, plus les PC portables destinés au gaming sont onéreux. Heureusement, les réductions et codes promo permettent de faire baisser considérablement la facture. C'est le cas pour le HP Omen 15, dont le prix passe de 1 999 euros à 1 125 euros chez Darty et à la Fnac.

Les joueuses et joueurs peuvent trouver dans la gamme Omen de HP des PC portables taillés pour le gaming grâce à des fiches techniques qui ne négligent pas la puissance, bien au contraire. Pour son Omen 15-en1037nf, la marque a ainsi misé sur une configuration qui permet de faire tourner les jeux les plus gourmands, et le tout, pour un prix moindre grâce à des réductions.

Quels sont les points forts du HP Omen 15 ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Le combo Ryzen 7 5800H + Nvidia GeForce RTX 3070

Un SSD NVMe de 512 Go

Initialement affiché à 1 999 euros, puis réduit à 1 249 euros, le PC portable gaming HP Omen 15-en1037nf est désormais vendu à 1 125 euros à la Fnac grâce au code promo SOLEIL, et chez Darty grâce au code promo PROMOPC10.

Un PC portable idéal pour la mobilité

Alors que les laptops destinés au jeu vidéo sont souvent plutôt massifs, conformément au design que certains joueurs attendent, ce HP Omen 15 a l’avantage d’être plus compact, avec une épaisseur de seulement 2,29 cm et un poids plutôt contenu de 2,4 kg, ce qui le rend plus facilement transportable pour jouer n’importe où. Il sera naturellement plus lourd qu’un ultraportable basique, mais ce PC gaming embarque tout de même les traditionnels ventilateurs et systèmes de refroidissement pour assurer de bonnes performances durant les sessions.

Concernant son écran, celui-ci sera encadré de fines bordures, et intègre surtout une dalle Full HD de 15,6 pouces, ce qui constitue une diagonale tout à fait pratique pour ne manquer aucun détail au cours de vos parties. Cette dalle antireflet est par ailleurs rafraîchie à 144 Hz, un taux qui s’est inscrit dans la norme et qui promet une bonne fluidité d’affichage et une excellente réactivité. Le taux de réponse s’élève quant à lui à 7 ms, ce qui reste convenable.

Des performances élevées

Avec son Omen 15-en1037nf, HP n’a pas fait les choses à moitié côté performances, et a misé sur un processeur AMD Ryzen 7 5800H huit cœurs cadencé à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive. On trouve aussi une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070. Avec une telle configuration, il sera facile de faire tourner tous les jeux gourmands et AAA dans les meilleures conditions graphiques. Un SSD NVMe au format M.2 de 512 Go vient compléter le tout et fera bénéficier à l’utilisateur de temps de chargement réduits et de lancements rapides de la machine.

Concernant l’autonomie, le HP Omen 15 se défend plutôt bien par rapport à la majorité des PC portables gaming qui ne proposent pas une grande durée d’utilisation loin d’une prise. Ici, on aura droit à une autonomie de 9 heures tout de même, mais ce n’est pas tout : le laptop dispose de la charge rapide via USB-C, qui permettra de récupérer environ 50% de batterie en seulement 45 minutes. Enfin, le HP Omen 15 a une connectique plutôt fournie, avec un port USB-C donc, trois ports USB, un port HDMI, un mini DisplayPort, un lecteur de carte microSD ainsi qu’une prise casque/micro. Sachez aussi que ce HP Omen 15 tourne sous Windows 10, mais qu’il vous sera possible de passer gratuitement à Windows 11 grâce à une mise à jour.

La concurrence du HP Omen 15

Si vous souhaitez d’abord comparer plusieurs modèles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer en 2022.

