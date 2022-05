Lenovo Duet 5 : cette tablette Chromebook avec écran OLED est à -38 %

Le Lenovo IdeaPad Chromebook Duet 5 est une tablette hybride directement vendue avec un clavier afin de l’utiliser comme un PC portable. Son prix passe de 699 euros à seulement 429 euros pour la version 128 Go de stockage.

Le Lenovo IdeaPad Duet 5 est une tablette hybride sous ChromeOS qui rassemble dans un seul produit la praticité du format tablette avec la simplicité d’utilisation d’un Chromebook. Avec 270 euros de moins, c’est aujourd’hui une machine idéale pour naviguer sur Internet, regarder du contenu en streaming, faire des tâches bureautiques ou encore profiter des nombreuses applications du Play Store.

Le Chromebook Lenovo Duet 5 en quelques mots

Un format convertible et compact

Un écran OLED de 13,3 pouces

Un SoC Snapdragon puissant

Chrome OS : une interface simple et fluide

Initialement à 699 euros, la tablette Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 5 avec 128 Go de stockage est en promotion à 429 euros chez Boulanger. La version 64 Go est à 399 euros au lieu de 599 euros.

Une tablette hybride avec un bel écran

Le ChromeBook IdeaPad Duet 5 de Lenovo est une tablette capable de se transformer un ordinateur portable à l’aide d’un simple clavier détachable. Concrètement, vous profitez de la mobilité d’une tablette à laquelle s’ajoute le confort d’un clavier physique.

Cette tablette arbore un design sobre avec de belles finitions et un format compact pour être transportée facilement (700 grammes). Avec ses bordures très fines, l’écran tactile de 13,3 pouces offre une bonne immersion qui est complétée par de l’OLED FHD (1 920 x 1 080 pixels). Elle promet ainsi une excellente qualité d’image, avec de beaux contrastes et des noirs infinis, de quoi profiter d’un confort visuel parfait.

De bonnes performances

Côté puissance, il n’a pas à rougir avec la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7c, cadencé à 2,55 GHz qui assurera de bonnes performances au quotidien. Avec 8 Go de RAM, l’IdeaPad Duet 5 a du répondant pour accomplir les tâches de bureautique simples sans ralentissement, mais aussi pour jouer à quelques jeux mobiles. De plus, Lenovo promet une autonomie de 12 heures pour faire tenir l’appareil facilement une journée. Le tout est complété par un stockage eMMC de 128 Go pour enregistrer tout type de fichiers.

Étant un Chromebook, ce laptop utilise Chrome OS pour une expérience utilisateur fluide et intuitive. Cet OS permet de profiter d’une interface épurée et centrée autour du navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité. Enfin, côté connectique, on pourra compter sur deux ports USB 3.0. Quant à la connectivité, le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 sont de la partie.

