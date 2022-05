Acer Aspire 3 : ce PC portable 15″ (i3 + SSD 1 To) coûte moins de 360 €

Si vous recherchez un PC portable doté de bonnes performances pour un rapport qualité-prix attractif, le modèle Acer Aspire 3 pourrait bien convenir. Il se négocie actuellement à un tarif intéressant, puisqu'Amazon le propose à 359 euros au lieu de 499 euros.

Les PC portables grand format sont très recherchés par les télétravailleurs qui ne souhaitent pas pour autant avoir une tour et un écran d’ordinateur encombrant. C’est là que les laptops dotés d’une grande diagonale de plus de 15 pouces interviennent pour leur permettre de travailler efficacement. L’Acer Aspire 3 fait partie de cette catégorie, et ce n’est pas là son seul atout, puisqu’il embarque une configuration largement suffisante pour effectuer des tâches de bureautique de manière confortable. Le tout, pour un prix vraiment contenu grâce à une réduction de 140 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Aspire 3

Un grand écran Full HD de 15,6 pouces

Un i3 de 10e gen + 12 Go de RAM

Le SSD de 1 To

Au lieu de 499 euros, le PC portable Acer Aspire 3 A315-56-37ZY est désormais proposé à 359 euros sur Amazon.

Une grande diagonale pour un meilleur confort visuel

L’Acer Aspire 3 est doté d’un châssis noir fin et plutôt élégant, qui se démarque par sa grande sobriété. Son poids contenu de 1,9 kg lui permet en plus d’être facilement transportable. Mais ce qui nous intéresse davantage, c’est sa dalle Full HD encadrée de fines bordures et dotée d’une diagonale de 15 pouces, ce qui est très pratique pour travailler efficacement avec une vue large sur ses documents. On note aussi le traitement antireflet dont bénéficie cet écran, ce qui le rendra nettement plus visible dans un environnement lumineux.

Un laptop doté d’une puissance suffisante

Cet Acer Aspire 3 est un ordinateur portable d’entrée de gamme, mais sa configuration sera largement suffisante pour faire tourner des tâches de bureautique. Ici, pas de processeur Intel Core de 11e gen, mais un honorable i3-1005G1 cadencé à 1,2 GHz (et boost jusqu’à 3,4 GHz pour un regain de puissance), couplé à 12 Go de mémoire vive. L’Acer Aspire 3 ne sera pas le plus puissant des laptops, mais à ce prix, les télétravailleurs pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples.

Toutefois, l’Acer Aspire 3 se démarque nettement côté stockage, puisqu’on aura droit à un SSD de 1 To, qui aura non seulement l’avantage de mettre à disposition une capacité considérable pour enregistrer tous vos fichiers, mais également de faire profiter de temps de chargement réduits et de lancements rapides de la machine, pour un gain de productivité toujours plus agréable. Et à moins de 400 euros, c’est une aubaine.

Enfin, pour ce qui est de la connectique, l’Acer Aspire 3 comporte trois ports USB (mais pas d’USB-C), un port HDMI 2.0 pour connecter un autre périphérique ainsi qu’une prise combo casque/micro. Selon le constructeur, l’autonomie pourra grimper à 9 heures d’utilisation. Sachez aussi que ce PC tourne sous Windows 10, mais qu’il sera possible de faire une mise à jour pour obtenir Windows 11.

D’autres modèles aussi grands

Si vous avez un budget restreint et que vous voulez découvrir d’autres références avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.