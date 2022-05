La caméra de surveillance extérieure Netatmo est à son prix le plus bas sur Amazon

Miser sur une caméra de surveillance extérieure connectée est toujours une bonne solution pour quitter votre domicile l'esprit tranquille. Le modèle proposé par Netatmo est une très bonne référence, qui est d'ailleurs moins chère en ce moment grâce à une réduction appliquée sur Amazon : elle passe ainsi de 299 euros à 191 euros, soit son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

À l’approche des vacances d’été, s’assurer que son domicile est bien surveillé en son absence est primordial. Acquérir une caméra de surveillance extérieure devient alors un très bon choix. Les solutions proposées par Netatmo figurent parmi les plus recommandables, à l’image de sa caméra de surveillance extérieure, capable de vous alerter en temps réel en cas d’intrusion. En ce moment, elle est même proposée à son prix le plus bas sur Amazon.

Les points essentiels de la caméra Netatmo

Une caméra dotée d’un éclairage intégré

Des alertes en temps réel et une détection de mouvements

Filme en 1080p jour et nuit

Habituellement proposée à 299 euros, la caméra de surveillance extérieure de Netatmo est désormais proposée à 191 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Une caméra robuste et dotée d’un éclairage puissant

Cette caméra de surveillance fabriquée par Netatmo a été conçue pour rester dehors sans s’abîmer, puisqu’elle résiste aux intempéries et aux UV. Son installation est par ailleurs très simple, même pour les novices en la matière. Il faudra simplement vous assurer qu’elle soit connectée au réseau Wi-Fi, et que les débits de votre connexion Internet soient suffisants pour assurer son bon fonctionnement. Concernant ses caractéristiques, cette caméra de surveillance est capable de filmer en Full HD. Ici, pas de 4K pour profiter d’un rendu encore plus détaillé, mais les images seront tout de même exploitables sans problème. Notez aussi qu’elle peut filmer de jour, mais aussi de nuit grâce à sa vision nocturne infrarouge, qui sera toutefois moins nette et précise, mais ce n’est pas une surprise.

Mais là où la caméra Netatmo se démarque vraiment, c’est au niveau de son éclairage puissant. En effet, elle est capable de diffuser une lumière plutôt dissuasive grâce à ses LED d’une puissance de 1 500 lumens. Ce projecteur pourra ainsi s’allumer pour avoir une meilleure vision de l’extérieur de votre maison, pour éclairer votre allée lorsque vous l’empruntez de nuit, mais aussi pour dissuader les intrus en votre absence.

Un appareil intelligent pour vous rassurer

La caméra offre plusieurs autres caractéristiques bien utiles au quotidien. Elle pourra notamment reconnaître le type d’élément détecté dans son champ de vision (jusqu’à 20 mètres) que ce soit une personne, une voiture ou un animal. Sa fonction Smart-Smight se charge quant à elle de permettre à la caméra d’analyser en temps réel si une personne quelconque s’approche de votre domicile, ou si votre chien se balade dans le jardin. Et grâce à la fonction Alert-Zones, vous pourrez définir les zones à surveiller et le type d’intrusion pour lequel vous voulez être alerté en votre absence ou pendant la nuit. S’agissant de ces alertes, justement, la caméra de surveillance pourra vous en envoyer directement sur votre smartphone si elle détecte un mouvement suspect. Vous pourrez ainsi recevoir des notifications en temps réel.

Des vidéos bien conservées

La solution proposée par Netatmo a également un autre atout : elle offre la possibilité de stocker les vidéos capturées sur une microSD incluse. En plus, il n’est pas nécessaire de souscrire à un abonnement. Vous pourrez donc accéder à l’historique des activités perçues par la caméra depuis votre ordinateur, ou via l’application mobile dédiée, laquelle vous permettra également de consulter ce que filme la caméra en direct. Enfin, la caméra de surveillance extérieure Netatmo est compatible avec Google Assistant et Alexa, mais aussi avec Apple HomeKit.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la Netatmo extérieure avec sirène, un modèle similaire.

