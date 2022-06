RED by SFR baisse le prix de son offre Fibre à seulement 20 €/mois

Passer à la Fibre même à gros débit n'est plus aussi cher qu'auparavant. Preuve en est avec RED by SFR qui baisse le prix de son abonnement RED Box à seulement 20 euros par mois.

Après Bouygues Télécom, c’est au tour de RED by SFR de passer à l’offensive sur les offres de Box Internet. Pendant encore plusieurs jours, la RED Box Fibre 1 Gb/s est disponible à prix réduit tous les mois et sans augmenter de prix après un an, ce qui est un sérieux avantage face à son concurrent qui fait plus que doubler la facture après cette période.

Les caractéristiques de la fibre RED by SFR

Un abonnement Internet fibre +TV + téléphone sans engagement ;

Un débit allant jusqu’à 1 Gb/s ou 2 Gb/s (avec l’option WiFi 6) ;

Sans engagement et prix qui n’augmentent pas après un an.

Jusqu’au 20 juin 2022, l’offre RED Box est à seulement 20 euros par mois au lieu de 23 habituellement. Si vous optez pour l’option WiFi 6, il faudra ajouter 7 euros en plus par mois.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre optique, notez qu’il est toujours possible de choisir l’offre ADSL proposée à 16 euros par mois, également sans prix qui double après la première année.

Une offre triple Play complète 👇

Avec un accès illimité et sans engagement, les offres fibre de l’opérateur RED ont de quoi séduire. En effet, aujourd’hui, les prix sont les mêmes entre un débit standard et l’offre « débit plus » qui fait bénéficier jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi. Si vous êtes plus Wi-Fi que câble, vous pouvez même opter pour une option en plus pour 7 euros de plus par mois pouvant vous offrir jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement en plus d’une box délivrant du Wi-Fi 6.

Une ligne fixe est également fournie dans l’abonnement. Elle offre de base les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 autres destinations, mais vous pouvez sélectionner l’option fixe + mobile gratuitement en passant votre commande. Cette dernière propose les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM.

Un décodeur TV en option

En plus d’Internet et des appels illimités, l’offre RED Box propose une option TV avec le choix ou non de l’achat d’un décodeur. Si cette option vous intéresse, 35 chaînes vous sont proposées de base et vous avez la possibilité de les visionner depuis un ordinateur. Si vous souhaitez en profiter sur votre téléviseur, un décodeur est proposé en option pour seulement 29 euros au lieu de 60 habituellement.

Une autre option peut vous permettre de débloquer 100 chaînes (dont les 35 de base) en ajoutant 3 euros par mois dans votre abonnement.

Notre comparateur Fibre et ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 6 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 15,99€ 40,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre Dernier jour ! Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 20€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Box 7 500 Mb/s SFR Fibre Box 7 500 Mb/s 1 jour Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 24 mois 20€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.